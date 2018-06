Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger befürwortet eine Impfpflicht gegen Masern. Dies geht aus zwei am Donnerstag veröffentlichten Umfragen hervor. Laut einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov von 1.000 Teilnehmern sind 40 Prozent der Bundesbürger "sehr für eine Impfpflicht" und 34 Prozent "eher für eine Impfpflicht".

YouGov hatte den Umfrage-Teilnehmern Anfang dieser Woche folgende Frage gestellt: "In der vergangenen Woche wurde aus Regierungskreisen die Überlegung laut, eine Impfpflicht gegen bestimmte schwere Krankheiten (z.B. Masern), die seit Kurzem wieder häufiger auftreten, einzuführen. Die Opposition lehnt dies mit Verweis auf die Selbstbestimmung ab. Was ist Ihre Meinung?" Nur 21 Prozent der Befragten gaben demnach an, "eher oder sehr gegen eine Impfpflicht" zu sein. Fünf Prozent waren unentschlossen. Besonders viele Befürworter hatte die Impfpflicht in der Altersgruppe ab 55 Jahre.



In einer weiteren Umfrage von TNS/Emnid für das Magazin Focus sprachen sich 76 Prozent für die verpflichtende Impfung aus. Lediglich 17 Prozent der rund 1.000 Befragten seien gegen eine Impfpflicht.



Die Ergebnisse zeigen zudem übereinstimmend, dass vor allem Menschen in Ostdeutschland für eine Impfpflicht sind. In der YouGov-Umfrage gab es 86 Prozent, bei TNS/Emnid sogar 90 Prozent Zustimmung in den neuen Bundesländern. In der damaligen DDR bestand noch bis Anfang der 1980er Jahre ein Impfzwang.



80 Prozent halten Impfungen für wirksam

Aus der YouGov-Befragung wurde deutlich, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung von der Wirksamkeit von Impfungen überzeugt ist. 80 Prozent glauben, dass Impfungen bewirken, was sie versprechen. Nur jeder Zehnte zeigte sich nicht davon überzeugt.

Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei engem Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allen in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den 1960er Jahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome, wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2011 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 158.000 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 70 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Masern-Infektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächte Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15– 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Auch weil viele Deutsche die Nebenwirkungen von Impfungen fürchten, ist die Impfquote hierzulande im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geringer. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern als ausgerottet. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Bei etwa 5 von 100 Geimpften rötet sich die Einstichstelle in den ersten drei Tagen nach der Impfung oder schwillt etwas an. Kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten, Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Allergische Reaktionen auf den Impfstoff sind möglich, ebenso länger andauernde Gelenkentzündungen. Beides ist sehr selten. Als sehr seltene Nebenwirkung wird auch eine mögliche Hirnentzündung nach der Impfung diskutiert; weltweit sind diese nach Impfung in wenigen Einzelfällen beobachtet worden. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte jedoch nicht belegt werden.

Einige Mediziner und Politiker fordern derzeit eine Impfpflicht als Reaktion auf den Masern-Ausbruch in Berlin. Ein Kleinkind starb in der Hauptstadt an den Folgen der Virusinfektion. Unter den Befürwortern sind Politiker von Union und SPD, Ärzte-Präsident Frank-Ulrich Montgomery sowie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Justizminister Heiko Maas (SPD) sieht den Zwang nur als letztmögliches Mittel. Auch Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) will weiterhin vor allem auf die Impfberatung setzen.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte riet bei unklarem Impfschutz dazu, notfalls erneut gegen Masern zu impfen. Es bestehe keine Gefahr, wenn jemand eine Masernimpfung auch mehr als zweimal erhalte, sagte Verbandssprecher Ulrich Fegeler. Lediglich immungeschwächte Patienten müssten vorsichtig sein, da ein Lebendimpfstoff verwendet werde. Solche Mittel enthalten eine stark abgeschwächte Variante des Krankheitserregers.