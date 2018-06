Chirurgen in Südafrika ist es nach eigenen Angaben erstmals gelungen, erfolgreich einen Penis zu transplantieren. Der 21-jährige Patient sei drei Monate nach der Operation wohlauf und das Organ voll funktionsfähig, teilten die Mediziner in Kapstadt mit. "Wir haben bewiesen, dass es möglich ist – wir können jemandem ein Organ geben, das genauso gut ist wie das, was er hatte", sagte der Chirurg Frank Graewe von der Universität Stellenbosch.

Dem Patienten war vor drei Jahren nach einer Infektion infolge einer schlecht ausgeführten Beschneidung bei einem Initiationsritus der Penis amputiert worden. In einer neunstündigen Operation am Tygerberg-Krankenhaus in Kapstadt erhielt er nun das Organ eines verstorbenen Spenders.



Die Ärzte seien selbst überrascht vom großen Erfolg der Operation, sagte der Urologe Andre van der Merwe. Ziel der Mediziner sei es eigentlich gewesen, dass der transplantierte Penis erst in zwei Jahren voll funktionsfähig sein werde.

Bereits 2006 hatten Ärzte in China eine Penis-Transplantation vorgenommen. Chirurgisch war der Eingriff ein Erfolg, doch mussten die Mediziner dem Mann das Organ nach zwei Wochen wegen "schwerer psychologischer Probleme des Patienten und seiner Frau" wieder abnehmen.

Ärzte sehen großen Bedarf

Für die nächste Zeit planen die Mediziner neun weitere Transplantationen. Der Bedarf sei in Südafrika "größer als irgendwo sonst in der Welt", sagte van der Merwe.



Grund sind die verbreiteten Initiationsriten in der Region, zu denen auch eine traditionelle Beschneidung gehört. Immer wieder kommt es dabei zu Infektionen bis hin zum Verlust des Organs. Einem Untersuchungsbericht zufolge starben zwischen 2008 und 2013 insgesamt 486 Jungen und junge Männer an den Folgen von Komplikationen bei den Riten.

Südafrika hatte lange Zeit eine Pionierrolle in der Transplantationschirurgie. Im Jahr 1967 gelang Chris Barnard in Kapstadt die erste Herztransplantation der Welt.