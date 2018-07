Im Dezember 2013 bekommt der kleine Emile aus einem Dorf in Guinea Fieber, Durchfall und erbricht. Ein Arzt denkt an Malaria, doch die Medikamente helfen nicht. Bald darauf stirbt der Junge. Er war patient zero – das erste Opfer der tödlichsten Ebola-Epidemie in der Geschichte mit bislang mehr als 24.300 Erkrankten und 10.000 Verstorbenen.

Emile lebte mit seiner Familie abgelegen in einem Waldgebiet, mit nur einer kleinen Gesundheitsstation in der Nähe. Gegen Krankheiten wie Masern, Keuchhusten oder Polio war er wie viele Kinder in ländlichen Gebieten Westafrikas vielleicht nicht einmal geimpft. Schätzungsweise 778.000 Menschen in Liberia, Guinea und Sierra Leone fehlte schon damals der Schutz. Seit das Ebola-Virus sich in der Region ausbreitet, haben sich die Impflücken erheblich vergrößert. Wenn nicht bald etwas passiert, steht Westafrika an der Schwelle zur nächsten Seuchenkatastrophe.

Allein die Folgen eines Masern-Ausbruchs könnten innerhalb kurzer Zeit den Schrecken von Ebola erreichen. Das haben Forscher aus den USA errechnet (Takahasi et. al., 2015). Im Magazin Science haben sie ihre Analyse veröffentlicht.



Vor der Ebola-Epidemie hätten Masernviren bis zu 127.000 Menschen anstecken können, geschätzte 7.000 wären an der Krankheit gestorben. 18 Monate nach den ersten Ebola-Erkrankungen müsse Westafrika nun im Mai 2015 schon mit bis zu 227.000 Masern-Infizierten und 5.000 zusätzlichen Toten rechnen. Noch ist die Krankheit nicht ausgebrochen. Sollte es soweit kommen, würde die zu erwartende Zahl an Masernopfern also 12.000 erreichen und damit die aktuelle Zahl an Ebola-Toten übersteigen.

In ihren Prognosen gehen die Mediziner und Epidemiologen davon aus, dass die Zahl der ungeimpften Kinder in den drei am stärksten von Ebola betroffenen Ländern monatlich um rund 20.000 zunimmt. Im Mai 2015 werden demnach knapp mehr als 1,3 Millionen Kinder nicht gegen Masern geimpft sein. Weil Säuglinge jünger als neun Monate ohnehin noch nicht gegen das Virus immunisiert werden können, erfassten die Wissenschaftler nur Kinder ab neun Monaten – und bis fünf Jahren. Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene tauchen in den Berechnungen nicht auf. Doch auch unter ihnen werden jene ohne Impfschutz mehr, sagen die Forscher.

Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei engem Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allen in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den 1960er Jahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome, wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2011 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 158.000 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 70 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Masern-Infektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächte Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15– 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Auch weil viele Deutsche die Nebenwirkungen von Impfungen fürchten, ist die Impfquote hierzulande im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geringer. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern als ausgerottet. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Bei etwa 5 von 100 Geimpften rötet sich die Einstichstelle in den ersten drei Tagen nach der Impfung oder schwillt etwas an. Kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten, Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Allergische Reaktionen auf den Impfstoff sind möglich, ebenso länger andauernde Gelenkentzündungen. Beides ist sehr selten. Als sehr seltene Nebenwirkung wird auch eine mögliche Hirnentzündung nach der Impfung diskutiert; weltweit sind diese nach Impfung in wenigen Einzelfällen beobachtet worden. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte jedoch nicht belegt werden.

Die Gefahr ist real. Masern treten häufig während oder nach Krisen auf, egal ob diese durch Epidemien oder Kriege ausgelöst wurden. Hilfskräfte haben in diesen Zeiten alle Hände voll zu tun, um bereits Erkrankte oder Verletzte zu versorgen. Impfungen werden da zweitrangig. Erreger wie Masern-Viren, die viel ansteckender sind als etwa Ebola, können sich schließlich rasant verbreiten. Je weniger Menschen geimpft sind, desto heftiger wird ein Ausbruch.



Frank Dörner ist medizinischer Koordinator für Ärzte ohne Grenzen und war im vergangenen Jahr in Sierra Leone im Einsatz. Wohin mangelnder Impfschutz führen kann, zeige sich im vom Krieg zerstörten Syrien, sagt er: "Dort ist Polio ausgebrochen, obwohl es seit Jahren unter Kontrolle war." Eine weitere Seuche hätte es in Westafrika derzeit so leicht wie selten zuvor, sich festzusetzen. Das gilt nicht nur für Masern oder Polio. Auch Hepatitis B, Diphterie, Tetanus oder schwere Verläufe typischer Kinderkrankheiten wie Keuchhusten bedrohen die Ungeimpften. Eine neue Infektionswelle, egal welcher Art, können die zerrütteten und schlecht ausgerüsteten Gesundheitssysteme in Liberia, Guinea und Sierra Leone nicht mehr aushalten.