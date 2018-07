Die Bundesregierung will den Verkauf von E-Zigaretten und E-Shishas an Kinder und Jugendliche in Deutschland verbieten. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) wollen die Pläne am Nachmittag vorstellen, berichtet die Passauer Neue Presse. Das Verbot solle für E-Zigaretten mit und ohne Nikotin gelten.

Studien zufolge griffen etwa 530.000 Kinder und Jugendliche regelmäßig zu elektronischen Zigaretten, heißt es demnach in dem Bericht. Nikotinfreie Elektrozigaretten und -Wasserpfeifen sind etwa in Geschmacksrichtungen wie Erdbeere oder Schokolade erhältlich und werden nicht als Tabakwaren eingestuft. Deshalb können sie bisher frei verkauft werden.

Die Bundesregierung sieht dem Bericht zufolge eine Schutzlücke bei Kindern und Jugendlichen. Die Gesundheitsgefahren seien wegen der Zusatzstoffe erheblich. Die Regierung stütze sich dabei auf Studien des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sowie der US-Gesundheitsbehörde FDA, deren Ergebnisse eindeutig seien.



Die Drogenbeauftragte Marlene Mortler begrüßt die Pläne der Bundesregierung. "Die E-Shishas sind ein geschicktes Marketing-Produkt der Tabakindustrie, mit dem sie Kinder und Jugendliche durch bunt-peppige, ansprechende Produkte an das Rauchen heranführen will", sagte Mortler .

Neueste Zahlen zeigten, dass im vergangenen Jahr unter den 16- bis 19-Jährigen gut jeder Vierte (27 Prozent) E-Zigaretten schon einmal ausprobiert habe – nach 8 Prozent im Jahr 2013. "Der sprunghafte Anstieg zeigt die fatale verlockende Wirkung der neuen E-Produkte auf Kinder und Jugendliche", sagte Mortler.



Streit um Schädlichkeit von E-Zigaretten bleibt

Wie schädlich der Dampf von E-Zigaretten und E-Shishas wirklich ist, bleibt umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen harten Umgang gegen das "Dampfen", denn auch der Dampf elektrischer Zigaretten kann etwa erhebliche Mengen des krebserregenden Formaldehyd enthalten.



Suchtexperten werfen der WHO hingegen Irreführung vor und halten das E-Zigaretten für das geringere Übel. Denn der Nikotinsüchtige erhält durch die E-Zigarette seinen Stoff. Gleichzeitig setzt er sich und seine Umwelt aber nicht dem Tabakrauch mit seinem Gemisch aus etwa 70 krebserregenden Substanzen und Kohlenmonoxid aus.