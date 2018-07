Der Körper des Menschen ist von Billionen Mikroben bevölkert. Die meisten dieser Winzlinge tummeln sich im Darm und in dessen Inhalt. Sie sind allerdings nicht bloß Verdauungshelfer, sondern beeinflussen auch unsere Gesundheit – mitunter negativ. Die Darmflora, auch Mikrobiota genannt, kann den Körper nachweislich schädigen. Darmreizungen oder Diabetes sind mögliche Folgen. Um sie zu behandeln, übertragen Ärzte ihren Patienten mitunter den Darminhalt gesunder Menschen.



Fäkaltransplantation, das klingt nach Schmutz und Gestank. Und tatsächlich ist das medizinische Verfahren streng genommen eine ziemlich dreckige Angelegenheit. Doch ist es der letzte Scheiß oder eine sinnvolle Methode?

Das kommt darauf an, welcher Darmtyp Sie sind – und um welches Leiden es geht. Die Darmflora des Menschen lässt sich grob in drei Gruppen einteilen. Ausschlaggebend ist die Bakterienfamilie, die am häufigsten hier nistet: Prevotella, Bacteriodes oder Ruminucoccus.



Zehn Mikroben pro Körperzelle – da ist was los im Darm

Innerhalb der Typen sei jeder aber einzigartig, die Mikroben-Mischung letztlich so spezifisch wie ein Fingerabdruck, sagt Andreas Stallmach, Direktor der Gastroenterologie des Universitätsklinikums Jena. Nach derzeitigem Wissen tummeln sich im Darm mehr als 400 verschiedene Bakterienstämme. Insgesamt kommen damit geschätzt zehn Mikroben auf eine Körperzelle. "Dass es in all dem Gewusel mal leichte Unstimmigkeiten gibt, ist normal. Nicht immer muss das Folgen haben", sagt Stallmach. Wohl aber, wenn es zu einem gravierenden Ungleichgewicht kommt. "Dann macht Sie die eigene Darmflora krank."

Den Beweis dafür hatte Anfang 2013 die Mikrobiologin Michelle Smith von der Washington University in St. Louis geliefert (Smith, Yatsunenko et al., 2013). Bis dahin waren Forscher davon ausgegangen, dass etwa Kwashiorkor – eine schwere Form von Eiweißunterversorgung – durch Mangelernährung verursacht würde. Doch wie Smith feststellte, bringt eine kurzfristige eiweißreiche Ernährung keine langfristige Heilung. Ihre Analyse der Stuhlproben von 317 Zwillingspaaren aus Malawi zeigte warum: Die Mikrobiota kranker und gesunder Kinder unterscheiden sich.

Um zu belegen, dass dies der entscheidende Faktor war, übertrug Smith die Darmflora in keimfreie Mäuse. Prompt verloren die Tiere stark an Gewicht, wenn sie die Mikrobiota kranker Kinder und die in Malawi übliche Ernährung bekamen. Der naheliegende Umkehrschluss: "Eine gesunde Flora kann einen kranken Darm heilen", sagt Stallmach. Zumindest in bestimmten Fällen.

1958 hatten Ärzte erstmals eine Stuhltransplantation durchgeführt, damals, um die lebensbedrohenden Durchfallerkrankungen ausgelöst vom Keim Clostridium difficile zu behandeln – mit Erfolg (Eiseman, Silen, Bascom & Kauvar, 1958). Bekannt und geschätzt ist das Verfahren jedoch schon sehr viel länger. Bereist im vierten Jahrhundert bekamen Durchfallerkrankte in China Stuhldispensionen von Gesunden zu trinken. Aus dem 16. Jahrhundert gibt es Berichte über eine "goldene Flüssigkeit" die verabreicht wurde – ebenfalls in China. Und in Nordafrika sollen Beduinen Kameldung als Heilmittel eingesetzt haben.

Nun erlebt die Umsiedelung von Verdauungsbakterien auch in der Schulmedizin ihr Comeback. Die Schönheit der schmutzigen Methode liegt in ihrer Einfachheit:Zunächst braucht es 50 bis 100 Gramm Stuhl eines gesunden Menschen. Der mögliche Spender wird auf übertragbare Krankheiten genau untersucht. Das kostet etwa 2.000 Euro. Ist alles in Ordnung, wird der Haufen verflüssigt, sprich mit Kochsalzlösung in einen Mixer gegeben und ordentlich durchgewalkt. Anschließend filtrieren Ärzte das Ganze, bis keine festen Partikel mehr vorliegen. "Das sieht dann aus wie Cappuccino", sagt Stallmach. Weil es aber eher ekelt, als Appetit macht, servieren die Ärzte den Trunk über eine Sonde oder einen minimalen chirurgischen Eingriff. Im Moment geht das zudem nur "direkt", doch an tiefgekühlten Stuhlspenden wird schon geforscht.