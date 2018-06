Update: Am 24. Juli 2015 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bekannt gegeben, dass sie das Mittel Mosquirix empfiehlt – als ersten Malariaimpfstoff weltweit. Das gilt als wichtiger Schritt vor einer Zulassung. Die Weltgesundheitsorganisation steht hinter der Entscheidung.



Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch auf der Welt an Malaria. Die von Mücken übertragene Krankheit gilt als eine der tödlichsten Infektionen überhaupt. Zwar ist sie heilbar, doch oft ist die Gesundheitsversorgung in den betroffenen Regionen unzureichend. Auch verliert manches Medikament bereits seine Wirkung. Umso dringlicher suchen Forscher nach einem Impfstoff, um weiteren Ansteckungen vorzubeugen – und sind dabei nun einen bedeutenden Schritt weiter.

Das Mittel RTS,S/AS01, kurz RTS,S, hat die Tests der dritten und damit letzten Phase klinischer Studien erfolgreich durchlaufen. Seit 2009 hatten Forscher es drei Jahre lang an insgesamt mehr als 15.000 Kindern aus sieben afrikanischen Ländern getestet. Nun liegen die Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet vor: Das Mittel schützte einen Großteil der Kinder vor Malaria – bis zu vier Jahre lang nach der Impfung (RTS,S Clinical Trials Partnership, 2015). Allerdings war der Impfstoff nicht in jeder Altersklasse effektiv und seine Wirksamkeit ließ mit der Zeit nach.

RTS,S/AS01 bereitet das Immunsystem des Menschen auf die tödliche Malaria tropica vor: Ein Stich der Anopheles-Mücke, die den Erreger in sich trägt, bringt ihn ins Blut des Menschen. In diesem Moment attackiert das RTS,S-Eiweiß den Eindringling. Normalerweise würde der Erreger über die Blutbahnen in die menschliche Leber gelangen, sich vermehren und sich von dort im Körper verteilen. Der Stoff aber macht ihn unschädlich.

Die Studienteilnehmer stammen aus Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambik, und Tansania. In der ersten Runde wurden zwei Altersklassen geimpft: Säuglinge im Alter von 6 bis 12 Wochen sowie 5 bis 17 Monate alte Kleinkinder erhielten das Mittel drei Mal pro Monat. Eine kleinere Gruppe aus beiden Altersklassen erhielt das Mittel erneut nach 18 Monaten.



Was ist Malaria? Was ist Malaria? Malaria ist eine Krankheit, die durch den Stich weiblicher Anopheles-Mücken übertragen wird. Dabei gelangt ein Parasit ins Blut, der sich dort vermehrt und den Organismus schädigt. Bitte klicken Sie hier, um dem Lebenszyklus des Malaria-Erregers zu folgen. (© ZEIT Grafik) Je nach Art des Erregers leiden die Patienten an grippeähnlichen Symptomen, schweren Fieberschüben und Schädigungen der Organe. Jährlich erkranken nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 214 Millionen Menschen an der Tropenkrankheit. Um die 600.000 Menschen sterben infolge der Infektion. Die Erreger Lange waren nur vier Erreger bekannt, die beim Menschen Malaria auslösen: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale und Plasmodium malariae. Am tödlichsten ist Plasmodium falciparum, der die Malaria tropica verursacht. Infektionen mit einem der drei anderen Erreger verlaufen eher gutartig. Vor gut sieben Jahren wandelte sich das Quartett der Malaria-Erreger zu einem Quintett: Plasmodium knowlesi wurde als ernst zu nehmender Krankheitsauslöser für den Menschen erkannt. Malaria als Reisekrankheit Malaria ist in vielen Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, ein großes Problem. Aber auch Touristen können sich auf Reisen mit den Parasiten infizieren. Informationen dazu, in welchen Ländern eine Malaria-Prophylaxe durch Medikamente nötig ist, gibt es bei Tropeninstituten wie dem Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Grundsätzlich sollten sich Reisende in tropischen Gebieten mit Moskitonetzen, langer Kleidung und DEET-haltigen Repellents vor Mückenstichen schützen. Denn die Insekten können neben Malaria auch andere Krankheiten, wie Dengue-Fieber, übertragen.

Das Ergebnis: Die Impfung mit RTS,S in drei Dosen verhinderte Malariafälle bei Säuglingen und Kindern, mit einer Auffrischungsimpfung konnte die Wirksamkeit noch vergrößert werden. Der Impfschutz lag, je nach Alter der Kinder, zwischen 26 und 36 Prozent über die gesamte Dauer der Beobachtung von fast vier Jahren.



"Auch wenn die Wirksamkeit mit der Zeit nachgelassen hat, gibt es einen klaren Nutzen", sagt Brian Greenwood, einer der Studienautoren und Professor an der London School of Hygiene & Tropical Medicine. Bedenke man, dass es allein 2013 geschätzt rund 200 Millionen Malaria-Fälle gab, stehe das Ergebnis hochgerechnet für Millionen Kinder, die vor Malaria geschützt werden könnten.

Die WHO könnte den Malaria-Impfstoff im Herbst offiziell empfehlen

Die Nebenwirkungen seien überschaubar gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der PATH Malaria Vaccine Initiative. Ein Teil der Kinder bekam Fieber, einige davon wiederum Krämpfe. Beides aber sei nach spätestens einer Woche wieder abgeklungen.