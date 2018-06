In Deutschland gibt es möglicherweise einen neuen Ebola-Fall. Ein Mann in Bochum könnte nach Behördenangaben mit der Seuche infiziert sein. Der Mann sei am Sonntagabend von der Feuerwehr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in die Uniklinik Düsseldorf gebracht worden. Dort werde er in der Sonderisolierstation der höchsten Sicherheitsstufe behandelt, teilten die Klinik und die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt mit. Eine Gefährdung der Bevölkerung durch Transport oder stationäre Unterbringung sei ausgeschlossen. Medienberichten zufolge kommt der Mann aus Guinea.

Das westafrikanische Land ist neben seinen Nachbarstaaten Sierra Leone und Liberia am stärksten von dem jüngsten Ausbruch der oft tödlich verlaufenden Viruskrankheit betroffen, der vor rund eineinhalb Jahren begann.



Es ist der bislang schwerste Ausbruch. Mehr als 10.000 Menschen sind an der Seuche gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte allerdings zuletzt erklärt, dass das Risiko eines Übergreifens auf weitere Länder gesunken sei.