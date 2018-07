Mit strengeren Meldepflichten, schärferer Überwachung und gezielter Forschung will die Bundesregierung die Ausbreitung gefährlicher Krankheitskeime bremsen. Ein vom Kabinett verabschiedetes Strategiepapier sieht unter anderem einen Ausbau der Überwachungssysteme vor, um neue Erreger und Antibiotikaresistenzen frühzeitig zu erkennen. Die bestehenden Meldepflichten sollen auf weitere multiresistente Erreger ausgeweitet werden.

Vorgesehen sind außerdem eine verstärkte Aufklärung der Bevölkerung sowie mehr Fort- und Weiterbildungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Krankenhäuser sollen in ihren Qualitätsberichten zusätzlich über Hygienestandards informieren. Mit der Pharmaindustrie will die Regierung über mögliche Hindernisse in der Forschung und der Entwicklung neuer Medikamente beraten.

Der Plan steht im Zusammenhang mit der deutschen G-7-Präsidentschaft. Die Bundesregierung will mit den anderen Industrienationen über Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen bei Menschen und Tieren beraten.

Als Ursache übermäßiger Antibiotika-Einsatz genannt

Bakterien, die gegen bestimmte Antibiotika resistent sind, werden durch diese nicht mehr gehemmt oder abgetötet. Immer häufiger kommen in Kliniken Infektionen mit multiresistenten Keimen vor, die mehreren oder allen Antibiotika widerstehen.

Der Entwurf von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) heißt Nationale Antibiotika-Resistenzstrategie. Er soll auch die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika, alternative Therapiemethoden und Tests zur Schnelldiagnostik voranbringen. Der Entwurf beschreibt als Ursachen für zunehmend widerständige Erreger unsachgemäßen und übermäßigen Gebrauch von Antibiotika. Weiter heißt es, die Hygiene in der Human- und Veterinärmedizin sei mangelhaft.