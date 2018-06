Den Nobelpreis 2015 in der Kategorie Medizin/Physiologie teilen sich der irische und der japanische Parasiten-Forscher William C. Campbell und Satoshi Ōmura mit der Wissenschaftlerin Youyou Tu aus China. Das verkündete das Nobelkomitee am Vormittag in Stockholm. Die Forscher entdeckten in den 1970er Jahren Wirkstoffe, die Parasiten wie Fadenwürmer (Erreger von Elephantiasis oder Flussblindheit) und Plasmodien, einzellige Malaria-Erreger unschädlich machen. Die Forscher teilen sich ein Preisgeld von umgerechnet 850.000 Euro.



Parasiten-Infektionen betreffen weltweit Millionen Menschen. Obwohl es dank der Forschung der Nobelpreisträger Arzneimittel gibt, sterben etwa an Malaria weltweit immer noch jedes Jahr rund 450.000 Menschen. Der Lebensraum von Parasiten ist der Körper eines anderen Lebewesens (Wirt). Einmal in der Blutbahn, nisten sie sich ein, vermehren sich und lösen schwere Symptome aus. Viele Parasiten springen im Laufe ihres Lebens von einem Wirt auf den anderen über. Mehr auf ZEIT ONLINE.