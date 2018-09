Alkohol kann psychisch und körperlich abhängig machen – mit schwersten Folgen für die Gesundheit. Alkohol verteilt sich über das Blut im ganzen Körper, weshalb regelmäßiger Konsum in allen Geweben Zellen schädigt. Wer chronisch viel trinkt, leidet an vielfachen Organschäden, vor allem der Leber (Fettleber, Leberentzündung, Leberzirrhose), der Bauchspeicheldrüse, des Herzens sowie des zentralen und peripheren Nervensystems und der Muskulatur. Langfristiger Konsum erhöht das Risiko, insbesondere an Mund-, Rachen- Speiseröhren- und besonders bei Frauen an Brustkrebs zu erkranken. Alkoholkonsum während der Schwangerschaft kann zu schwersten Schädigungen des Kindes führen.

Wer regelmäßig viel trinkt und abrupt aufhört, erlebt mitunter gefährliche Entzugserscheinungen bis hin zu neurologischen Krampfanfällen. In schlimmen Fällen kommt es zum Delirium tremens mit Orientierungsverlust und Bewusstseinsstörungen, hohem Blutdruck, Schwitzen, Unruhe und Angstzuständen. Lang anhaltender Alkoholkonsum und Abhängigkeit kann der Psyche schaden. Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Depressionen bis hin zu einer Suizidgefährdung können folgen. Für das Umfeld erhöht sich das Risiko von Konflikten und Gewalt in Familien. Besonders betroffen sind meist die Kinder von Alkoholkranken.