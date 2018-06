Manchmal möchte man der Politik zu ihren Ideen gratulieren. Da wird abseits üblicher Grabenkämpfe nach Lösungen für Probleme gesucht. Das war so, als die Bundeskanzlerin ein so sperriges Thema wie den Kampf gegen multiresistente Krankheitserreger auf die Agenda des G7-Gipfels holte. Und das sollte auch diesmal so sein – beim sogenannten Pharmadialog.

Wirtschafts-, Gesundheits- und Forschungsministerium luden die Pharmaindustrie zu Gesprächen ein, vier Mal trafen sich die Vertreter der Bundesregierung mit denen der Arzneimittelhersteller, Forschungsinstituten und Gewerkschaften, um über den Einfluss, die Pläne und die Situation der Pharmaindustrie in Deutschland zu diskutieren. Ein Dialog ohne die Krankenkassen und ohne die Ärzte, um nicht direkt wieder in altbekannte Muster zu verfallen. Es wurde Stillschweigen vereinbart, bis alle gemeinsam die Ergebnisse ihrer Gespräche veröffentlichen würden. Am gestrigen Dienstag war es nun soweit: Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) stellte ein umfassendes Maßnahmenpaket vor, das nicht weniger als die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens bestimmen will (hier die Ergebnisse im Detail).



Es gehe um den schnellen Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren Arzneimitteln, sagte Gröhe. Die Kosten neuer Medikamente sollten begrenzt, die Erforschung von Antibiotika gefördert und die Informationen von Ärzten über neue Mittel und Therapien verbessert werden.



An weit mehr als 20 Schaltknöpfen möchte Gröhe drehen, um sowohl den Pharmastandort Deutschland als auch das Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen. Das klingt revolutionär angesichts des Images als profitgierige Gegner, die Pharmafirmen und Krankenkassen zum Teil in der Öffentlichkeit haben.



Gröhes Pläne wollen vor allem eins: dass Medikamente bezahlbar bleiben. Dafür muss er in das bestehende System eingreifen. Seit 2011 müssen neu entwickelte Medikamente in Deutschland nicht mehr nur zugelassen werden, sondern es wird auch ihr Nutzen überprüft. Im Rahmen dieser Bewertung müssen die Hersteller zeigen, dass ihre neu entwickelten Medikamente, die so gut wie immer teurer sind als die auf dem Markt, auch besser wirken. Ist das der Fall, können Unternehmen mit dem Spitzenverband der Krankenkassen über den Preis verhandeln.



Der Haken: zwölf Monate freie Preisgestaltung

Die Bewertung hat allerdings einen Haken. Denn innerhalb des Bewertungszeitraums sind die Mittel bereits auf dem Markt. Die Hersteller dürfen die Preise in diesen ersten zwölf Monaten selbst festlegen, die Kostenbremse greift erst, wenn die Nutzenbewertung abgeschlossen ist. Kritiker argwöhnen seit Jahren, dass die Pharmaindustrie eben diese Lücke nutzt, um ihre Mittel zu "Mondpreisen" zu verkaufen.

Tatsächlich stiegen die Listenpreise etwa für Krebsmittel seit 2008 von 3,4 auf 5 Milliarden Euro, sagt Bertram Häussler, Geschäftsführer des Gesundheitsforschungsinstituts Iges. Nach einer Studie, die im Medizinjournal Lancet Oncology veröffentlicht wurde, liegen die Kosten für eine Krebstherapie in Deutschland sogar bis zu 400 Prozent höher als in Griechenland.



Insgesamt sind die Ausgaben für Medikamente 2014 um 3,3 Milliarden Euro auf 35,4 Milliarden Euro gestiegen, was einem Plus von 10,3 Prozent entspricht. Zwei Faktoren hatten darauf großen Einfluss: Erstens die gesetzliche Absenkung des Herstellerabschlags von 16 auf 7 Prozent und zweitens eine starke Verteuerung der Therapie mit patentgeschützten Arzneimitteln.

Im Gespräch mit Vertretern der Pharmaindustrie will Gröhe nun eine Lösung gefunden haben. Er möchte eine Umsatzschwelle im ersten Jahr einbauen. Ein Pharmaunternehmen müsste dann die Differenz zwischen Listenpreis und dem mit den Krankenkassen ausgehandelten Preis zurückzahlen. Dieser Schwellenwert solle "deutlich unter 500 Millionen Euro" liegen, hieß es aus Gröhes Ressort. Er selbst sagte am Dienstag, er könne mit 250 Millionen Euro Umsatz ab Markteinführung neuer Präparate gut leben.

In schlechter Erinnerung dürfte dem Gesundheitsminister dabei etwa der Fall um das Hepatitis-C-Mittel Sovaldi geblieben sein. Es gehörte zu den ersten, die tatsächlich Hepatitis-C-Infektionen heilen konnten – für 700 Euro die Pille oder 84.000 Euro für eine mehrwöchige Behandlung. Innerhalb eines halben Jahres nahm der Hersteller weltweit 5,8 Milliarden Euro ein.