Wie fühlen sich Mexikaner, Deutsche, Briten oder Schweizer, nachdem sie Bier, Wein oder Schnaps getrunken haben? Was die knapp 100.000 Teilnehmer des Global Drug Survey, darunter 30.000 ZEIT ONLINE-Leser, aus 23 Ländern geantwortet haben, ist zutiefst subjektiv, aber trotzdem spannend, denn es zeigt: Gefühlte Nebenwirkungen von Alkohol haben offenbar viel mit der Erwartung an dessen Wirkung zu tun – und damit, wie man sich vorher fühlte.



Diese Grafiken zeigen, wie Menschen auf Bier, Wein oder Schnaps nach eigener Aussage reagieren. Dargestellt sind jeweils die niedrigste (blau) und die größte Zustimmung einer Nation zu einer bestimmten Aussage (dunkelrot) sowie die Meinung der Deutschen (hellrot):

Von Bier …

… fühlen sich 50 Prozent der Norweger selbstbewusst. Portugiesen stimmten dieser Aussage nur zu 28 Prozent zu. Mit 32 Prozent sind die Deutschen den Südeuropäern damit weit näher, als den Umfrageteilnehmern aus dem Norden.



Die Mexikaner fühlen sich sogar richtig energiegeladen nach ein paar Bieren (38 Prozent), während Deutsche zu 42 Prozent sagten, es würde sie entspannen. Laut Studien-Begründer Adam Winstock gibt es aber durchaus Gemeinsamkeiten. Beim Wein zum Beispiel.



Wer Rotwein trinkt, …

… wird oft von Müdigkeit übermannt. Darüber herrscht international Einigkeit. 45 Prozent der Deutschen gaben an, Rotwein mache sie schläfrig, genau wie 64 Prozent der Schweizer und immerhin noch 30 Prozent der Ungarn.



Spirituosen hingegen …

… haben da schon eine krassere Wirkung. 47 Prozent der Norweger sagten, harter Alkohol mache sie aggressiv, 64 Prozent fühlen sich danach schlecht und 42 Prozent werden unruhig. Teilnehmern aus anderen Nationen ergeht es ähnlich. "Allerdings gilt Schnaps für die meisten auch als jener Alkohol, dank dessen sie sich selbstbewusst und sexy fühlen", sagt Suchtforscher Winstock.

Dieser Widerspruch habe mehrere Gründe: "In vielen Ländern gibt es noch immer große Werbebudgets, besondere Kampagnen und wahnhaftes Marketing", sagt der Suchtforscher. Es sei nur schwer nachvollziehbar, warum die Regierungen nicht stärker dagegen vorgehen.

Zugleich müsse der Effekt mancher Getränke nicht am Alkohol selbst liegen. Stimulierend seit oft vor allem die Cola oder der Energydrink im Mixgetränk, nicht der Schnaps selbst, erklärt Winstock. Der Alkohol verursache eher Übelkeit, heftige Emotionen, starkes Schwitzen und den Kater am nächsten Tag.

Der Suchtforscher empfiehlt daher, alles aus der Reihe Wodka, Gin, Rum oder Korn zu meiden. Nicht etwa, weil diese hochprozentigen Alkoholika im Kern anders wirken würden als etwa Rotwein und Bier. Sondern weil man schnell – auch versehentlich – zu viel davon trinkt. Besonders als Mixgetränk trinken viele mehr, als sie vertragen.



Attraktiv, tieftraurig oder kotzübel – wie man sich am Ende eines Abends fühlt, hängt vor allem davon ab, wie man vorher drauf war und wie viel es war. "Sie können cool und sexy enden oder erbärmlich und ohnmächtig, ganz egal, was für Getränke Sie getrunken haben", sagt Winstock. Die Menge an Alkohol ist entscheidend.

Zeit Online Karten © Mary Turner/Getty Images Wie Alkohol Ihnen weniger schadet Alkohol? Gibt es überall, fast jeder trinkt. Meist mehr, als einem gut tut. Sieben Tipps, wie sie die schlimmsten Folgen vermeiden können. Alkohol-Tipps Das sind unsere Quellen Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten Suchtexperten Was Forscher über Alkohol und die Folgen wissen

Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten ZEIT ONLINE arbeitet mit dem Global Drug Survey zusammen, der weltweit größten Umfrage unter Drogennutzern. Mehr als 70.000 Alkoholtrinker gaben an, wie sie negative Folgen zu verringern versuchen. Zusammen mit Suchtexperten sind daraus Tipps zum Konsum entstanden.

giphy.com #1 – Besser ganz lassen ...

#1 – Besser sein lassen ... ... machen aber nur die wenigsten. Keine Droge gehört so selbstverständlich dazu wie Alkohol. Selbst Jugendliche kommen trotz Verbot leicht an Bier, Wein und Schnaps. 1,3 Millionen Deutsche sind abhängig, 9,5 Millionen übertreiben es meist, 74.000 sterben jährlich an den Folgen.



































Männer Warum sie mehr Alkohol vertragen Der männliche Körper verträgt Alkohol besser. Er hat prozentual mehr Muskelzellen. Deshalb wird mehr Wasser gebunden als im weiblichen Körper. Trinkt ein Mann die gleiche Menge wie eine Frau, verdünnt sich der Alkohol stärker. Allerdings: Männer neigen deutlich häufiger zum Rauschtrinken.





Link kopieren Karten So high sind Sie – der ZEIT-ONLINE-Drogenbericht 2017 35.918 Menschen in Deutschland haben uns gesagt, welche Drogen sie nehmen. Das sind die Ergebnisse.

Karten Wie Cannabis Ihnen weniger schadet Legal oder nicht, viele Leute kiffen: 12 Hinweise für den Konsum und was Sie besser lassen sollten.

Weitere Infos zu Alkohol, wie Jugendliche ihren Konsum besser einschätzen können und wann es zu viel wird, gibt es auf der Seite kenn-dein-limit.info der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Wer sich intensiver informieren will, findet hier das Dossier Wie gefährlich ist der Rausch. Unter anderem mit folgenden Themen:

Seit 2014 erscheint jedes Jahr der ZEIT-ONLINE-Drogenbericht – auf Basis des Global Drug Surveys. Ziel ist es, über Risiken von Drogen aufzuklären, unabhängig und unvoreingenommen.