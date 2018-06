Der Global Drug Survey ist die weltweit größte Umfrage zum Drogenkonsum, an der Menschen anonym teilnehmen können. Die Daten der Teilnehmenden aus Deutschland veröffentlicht ZEIT ONLINE seit 2014 exklusiv.

Der Global Drug Survey fragt nach den Erfahrungen von Drogenkonsumierenden (ab 16 Jahren) und ihren Selbsteinschätzungen. So entsteht keine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung, die Ergebnisse lassen keine validen Aussagen über den Drogenkonsum aller Deutschen zu. Zur Onlineumfrage rufen Medienpartner in zahlreichen Ländern auf. Am Global Drug Survey 2018 haben rund 130.000 Menschen weltweit in 44 Ländern teilgenommen. Die Umfrage wurde Ende 2017 durchgeführt. Rund 50.000 Befragte kamen aus Deutschland.

Ziel ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, was Konsumierende verschiedener Drogen tun können, um für sich die Risiken und Nebenwirkungen zu verringern. Ergebnisse und Erkenntnisse wurden bereits in mehr als 50 Beiträgen in Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem werden sie auf Konferenzen präsentiert und für Beratungsgespräche genutzt.