Lomitz. Langsam versinkt der Hofstaat im Alkohol. Es ist 1.05 Uhr und der Schützenkönig tanzt mal wieder. Die Valentino Dance Band spielt Highway to Hell. Die Leute haben gute Laune und einiges an Alkohol im Blut. Halbwegs nüchtern sehen die wenigsten aus. Ein junger Mann schlägt beim Tanzen ein paar Mal hin, andere wackeln auf Gummibeinen. Hans-Joachim Krahn dürfte der letzte Nüchterne im Schützenhaus sein. Er tanzt aufrecht und lacht breit.

Krahn, den alle nur Hansi nennen, ist mal in jeder Kneipe in Lüchow Stammgast gewesen. Er hat zu denen gehört, die mit steigendem Pegel immer das Gleiche lallen. Er war eine der Schallplatten, in die der Alkohol seine simple Tonspur kratzte. Angefangen hatte das alles früh. Krahn lernte Schlachter. Wenn er Schweine bei den Bauern abholte, gab es einen Schnaps. Manchmal auch zwei oder drei. Erst die Arbeit, dann der Schluck. Und noch einer und noch einer. Neben dem Schlachthof war eine Kneipe. Da ging es nach der Arbeit hin, manchmal auch in der Mittagspause. So machte es der Meister, so machten es die Gesellen, so machten es die Auszubildenden, also auch Krahn. Er trank schneller als die anderen. Er konnte was ab. Sein Vater hatte einen Zeltbetrieb. Alkohol gehörte zur Arbeit wie anderswo Kugelschreiber.

Am Mittag haben sie ihn proklamiert, haben ihn ausgerufen zum Schützenkönig von Lomitz. Ein König für ein Jahr. Krahn hat den Säbel auf die Schulter gelegt und feuchte Augen bekommen. God save the King haben sie gespielt. Dreimal, während die anderen ihm die Königskette umgehängt und die Schulterstücke befestigt haben. Die Gäste haben derweil das erste Bier gekauft. 1,30 Euro. Es ist einer der größten Tage im Leben des Hans-Joachim Krahn. "Der Genießer", diesen Beinamen haben sie sich für ihn ausgedacht. Weil er immer so ruhig dasitzt und zuschaut, wie um ihn herum die Welt versinkt. Weil er dabei Kaffee schlürft, mit Milch und Zucker, während die anderen ihr Bier herunterstürzen. Hoch soll er leben haben die Musiker geblasen. Dann haben die Kanonen geböllert, dreimal. Das Maisfeld hat im Rauch gestanden. Lang lebe der König.

Spät kam Krahn zur Bundeswehr, machte seine Grundausbildung in Holland. Tagsüber robbten sie durch Sümpfe, abends versumpften sie in Kasernen. Später war Krahn in Neu Tramm stationiert. Auch da wurde getrunken. So viel, dass Krahn, der gar keinen Führerschein hatte, eines Tages das Auto seiner Freundin klaute und losfuhr. Wohin, das weiß er bis heute nicht. Der Alkohol hat drei Tage aus dem Kalender seines Lebens gerissen.

Abends um 20 Uhr ist der Vereinsvorsitzende angetrunken. Er ist einer von denen, die viel abkönnen. Er wird auch heute wieder durchhalten bis zum nächsten Morgen. Mancher fragt sich, wie er das macht. Er greift am Bierwagen zum Bier. "Willst du ’ne Cola?", fragt er den König. Nein, der König wartet auf Kaffee. Die Deutschen trinken im Durchschnitt 13 Liter reinen Alkohol im Jahr.

In der Kneipe waren 100 Mark am Abend schnell versoffen. Lokalrunden gehörten dazu wie der tägliche Vollrausch. Krahn merkte, dass der Alkohol ihm sein Geld nahm. Für die Zeche ging fast alles drauf. Und morgens verpennte er, bekam die schnapsschweren Knochen nicht hoch. An den Wochenenden ging er nie auf Feiern, ohne vorher ein paar Gläser getrunken zu haben. Fanta mit Korn, das war sein Drink.

Seine Frau rettete ihm nicht nur einmal das Leben

Um Getränke zu bekommen, muss sich der König nicht vor der Theke einreihen. Hinten läuft sein Kaffee durch. Er füllt ihn sich selbst in einen Plastikbecher, schüttet Milch und Zucker dazu, rührt um. Dann stellt er sich an den Eingang des Schützenhauses. Eine Frau auf Krücken läuft vorüber und winkt dem König zu. "Sektbar", jubelt sie und zeigt nach drinnen. "Ja, viel Spaß", antwortet der König und lacht. Doch an der Sektbar fehlen Salzstangen. Also fährt Krahn. Er ist der Einzige, der noch darf. "Den Chauffeur", so nennen sie den 53-Jährigen auch. Er ist der, der immer fahren kann. Morgens, mittags, abends, nachts. Mit einem Korb voller Salzstangen kommt er zurück. "Wenn wir den König nicht hätten", jubeln die anderen.

Infobox Alkohol ZEIT Doctor Alkohol: Wirkung auf das Gehirn Schon ein paar Schlückchen Alkohol beeinflussen unser Verhalten. Ein hoher Konsum über viele Jahre kann die Hirnstruktur verändern Alkohol hebt bei vielen Menschen die Stimmung und führt dazu, dass sie sich häufiger anlächeln, wie ein Experiment ergab. Kurzfristig wirkt er antidepressiv. Langfristig aber verstärkt er Depressionen, Trinken gegen die Schwermut führt zudem leicht in eine Abhängigkeit. Daneben beeinflusst Alkohol zahlreiche mentale Funktionen: Er mindert die Willenskraft, stört die Konzentration und das Gedächtnis. Alkohol ist ein Nervengift: Durch häufiges Trinken kann das Gehirn so sehr geschädigt werden, dass das Gewebe schrumpft und eine Art Demenz entsteht. Risiko für die Organe Dass Alkohol der Leber schadet, wissen viele. Weniger bekannt sind aber die anderen Erkrankungen, die er ebenfalls begünstigt Ein riskanter Alkoholkonsum kann mehr als 200 Krankheiten hervorrufen, Abhängigkeit ist nur eine davon. Jenseits einer Schwelle von 12 Gramm Alkohol für eine Frau und 24 Gramm Alkohol beim Mann an mehr als drei Tagen pro Woche steigt das Risiko für Magenbeschwerden, Fettleber, Herzerkrankungen, hohen Blutdruck und Impotenz. Auch geringere Mengen Alkohol begünstigen die Entstehung von Krebs, etwa Brust-, Darm- oder Speiseröhrenkrebs. Nach Schätzungen sterben jährlich 74.000 Menschen in Deutschland an gesundheitlichen Folgen des Trinkens. Wenn die Einschläge näher kommen Wer abklären möchte, ob sein Alkoholkonsum schädlich oder riskant ist, findet vielerorts Rat und Hilfe. Die deutsche Suchthilfe gilt weltweit als hervorragend. Menschen, die nur ein paar Fragen zu ihren Trinkgewohnheiten haben, sollten sich vom Label "Sucht" nicht abschrecken lassen. Breite Informationen bietet die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, www.dhs.de. Auf der Internetseite findet sich der Leitfaden "Alles o. k. mit Alkohol?", der sich an alle Menschen richtet, die überhaupt Alkohol trinken, und sei es nur ein Bier zum Abendessen.

Krahn bemerkte seinen Untergang selbst dann nicht, als es ihn schon tief unter die Oberfläche gezogen hatte. Ohne seine Frau wäre er abgestürzt, sagt er. Sie hat ihm nicht nur einmal das Leben gerettet. Mal besorgte sie ihm Arbeit, mal Geld und als Schwangere sagte sie einen Satz, der sein Leben verändert hat: "Das Kind wird keinen Vater sehen, der ein Problem mit Alkohol hat." Viel Zeit blieb Hans-Joachim Krahn nicht. Noch am Abend verabredete er sich mit einem Bekannten von den Guttemplern, einer Organisation, die Alkoholikern hilft. Beim Treffen fragte er, ob er ein Bier trinken dürfe. Durfte er nicht.