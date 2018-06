Eine Auswertung von Seminaren zu Patientenverfügungen aus dem Jahr 2012 zeigt, dass viele Menschen gar nicht genau wissen, was sie in den Dokumenten festlegen – fast alle Teilnehmer, die vor den Seminaren schon ausgefüllte Formulare hatten, gaben anschließend an, sie wollten diese überarbeiten.



In den USA wird seit einigen Jahren das Konzept Advance Care Planning angewendet, bei dem zum Beispiel Mitarbeiter in Krankenhäusern geschult werden und dann den Patienten beim Ausfüllen einer Patientenverfügung helfen. Gespräche sollen klären, wie die Patienten in lebensbedrohlichen Situationen behandelt werden wollen.



Der Münchner Medizinethiker Georg Marckmann und der Mediziner Jürgen in der Schmitten von der Universität Düsseldorf haben das Konzept in einem Modellprojekt in Deutschland getestet. Eine Studie mit mehr als 500 Senioren ergab, dass die Bewohner von Heimen mit der Gesprächsbegleitung deutlich öfter Patientenverfügungen hatten als solche in anderen Heimen.



Die Dokumente vermittelten Ärzten und Pflegern die Wünsche der Patienten auch eindeutiger. Die Initiatoren des Projekts waren allerdings Mitverfasser der Studie, was deren Unabhängigkeit infrage stellt.