Er nannte sich selbst einen "disease detective", wie die Washington Post in ihrem Nachruf schreibt. Der US-Mediziner Donald Henderson, der den Kampf zur Ausrottung der Pocken zum Erfolg geführt hat, ist tot. Er starb nach Angaben der Universität Pittsburgh am Freitag im Alter von 87 Jahren in Baltimore.



Henderson habe mit der erfolgreichen UN-Kampagne zur Ausrottung der Pocken eine der größten Errungenschaften der Geschichte für die öffentliche Gesundheit erreicht, sagte Michael Klag, der Dekan der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.



1966 wurde Henderson, damals Mitarbeiter der US-Behörde für ansteckende Krankheiten, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beauftragt, eine Kampagne gegen die Pocken anzuführen. In einem zehn Jahre währenden Kraftakt sorgte Henderson für die Durchsetzung einer weltweiten Impfkampagne. 1980 wurden die Pocken schließlich für ausgerottet erklärt.



Die Pocken gehörten zu den tödlichsten Krankheiten in der Geschichte der Menschheit. Allein im 20. Jahrhundert fielen der Krankheit zwischen 300 und 500 Millionen Menschen zum Opfer. Ein Drittel der Infizierten starb. Überlebende litten unter entstellenden Narben und teilweise unter Blindheit.