In Deutschland sind viele Notaufnahmen überlastet, weil immer mehr Patienten ohne echte Notfälle in die Krankenhäuser kommen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das im Auftrag des Verbands der Ersatzkassen (vdek) erstellt wurde. Demnach könnte ein Drittel der jährlich elf Millionen ambulanten Notfälle in Praxen von niedergelassenen Ärzten behandelt werden.

Die Gründe sind laut dem Gutachten vielfältig. Häufig seien Sprechstundenzeiten und die Erreichbarkeit der niedergelassenen Ärzte unklar. Auch seien viele Patienten bezüglich der Aufgabenteilung zwischen ambulanten und stationären Notdiensten verunsichert. "Wir brauchen transparentere Strukturen in der Notfallversorgung", sagte vdek-Vorstandschefin Ulrike Elsner.

Zur Entlastung der Notaufnahmen schlägt der vdek in Anlehnung an das seit Jahresanfang geltende Krankenhausstrukturgesetz die Einrichtung von sogenannten Portalpraxen in allen Krankenhäusern vor. Diese sollen als erste Anlaufstelle entscheiden, ob ein Patient ein Fall für die Notaufnahme oder aber für einen niedergelassenen Arzt ist. Ziel müsse sein, die Patienten schnell auf den richtigen "Behandlungspfad" zu bringen. Bisher gibt es nur wenige der Praxen, die von der niedergelassenen Ärzteschaft betrieben werden.

Eintrittsgeld für Notaufnahmen?

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht das Problem dadurch aber ohnehin nicht gelöst. "Selbst da, wo die Praxen etabliert sind, sind die Notaufnahmen überlastet", sagte der KV-Sprecher in Niedersachsen, Detlef Haffke. Wer sich schnelle Hilfe und das komplette Behandlungsprogramm wünsche – sei es verhältnismäßig oder nicht – komme nach wie vor in die Notaufnahme.



Für die Krankenhäuser sind ambulante Fälle in der Notfallaufnahme finanziell ein Verlustgeschäft. Pro Patient entstehen im Durchschnitt etwa 100 Euro Kosten. Rund 40 Euro bekommen die Krankenhäuser anschließend erstattet. Aus diesem Grund gibt es immer wieder Forderungen nach einer Art Eintrittsgeld für Notaufnahmen, das die Patienten nur dann zurückbekommen, wenn sie wirklich als Notfall eingestuft wurden.