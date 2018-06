Nie wurden Menschen so alt. Nie starben so wenig Kinder. Nie gab es so viel sauberes Wasser wie heute. Das sind die guten Nachrichten. Die schlechten: Drogenmissbrauch und Übergewicht nehmen weltweit zu. Immer mehr Leute müssen lange mit Krankheit und Behinderungen leben. Sieben von zehn Menschen sterben aufgrund von nicht übertragbaren Erkrankungen wie Schlaganfall, Diabetes oder Alzheimer.

Das hat die Untersuchung Global Burden of Disease gezeigt. In sechs Studien haben internationale Forscherteams mit dem amerikanischen Institute for Health Metrics and Evaluation die Gesundheit der Weltbevölkerung analysiert. Erschienen ist das Mammutwerk nun im Fachmagazin Lancet. Ziel des Projekts: Trends erkennen, Entwicklungen international vergleichen und Regierungen unterstützen, sinnvolle Entscheidungen in der Gesundheitspolitik zu treffen.

Die Haupterkenntnisse sind in folgendem Video zusammengefasst:

Sowohl die Lebenserwartung als auch der Lebensstandard sind in nahezu allen Ländern der Welt seit 1990 gestiegen – allerdings nicht immer proportional. Es gibt auffällige Abweichungen. Während die Lebenserwartung in Nordafrika beispielsweise höher ist, als nach statistischen Vorhersagen vermutet, liegt sie in Europa und Sub-Sahara-Afrika unter den Schätzungen. Die Todesursachen sind spezifisch: In Europa beispielsweise sterben Menschen vor allem an den Folgen des Alkoholkonsums, in Sub-Sahara-Afrika durch die Immunschwächekrankheit HIV.



Wie sehr sich die Weltgesundheit in den vergangenen 35 Jahren verbessert hat, welche Regionen sich besonders entwickelt haben und wo überraschend schlechte Zustände herrschen, zeigt dieser Überblick:

Immer älter, immer kränker

Die durchschnittliche Lebenszeit der Weltbevölkerung ist wohl nie so schnell gestiegen wie im vergangenen Jahrhundert. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert hat sie sich mehr als verdoppelt. Allein in den letzten 35 Jahren kamen zehn zusätzliche Lebensjahre hinzu:

Außergewöhnlich stark und schnell ist die Lebenswahrscheinlichkeit in den vergangenen zehn Jahren in Ländern südlich der Sahara gestiegen. Vor allem in Zimbabwe, Südafrika, Äthiopien und Botswana leben die Menschen länger, weil es gelungen ist, die Ansteckungen mit HIV/Aids zu reduzieren und Patienten wirksam zu behandeln.

© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Bedenklich: Mit steigendem Alter kommt eine Vielzahl an Gebrechen. 10,1 Jahre leben die Menschen im weltweiten Schnitt länger, davon allerdings nur 6,1 Jahre gesund. Das macht vier Jahre Krankheit.

Bakterien und Viren sind nicht das größte Problem

Statt übertragbaren Krankheiten wie HIV/Aids, Malaria oder Masern sind es zumeist die nicht übertragbaren, die für Probleme sorgen. Darunter vor allem der Missbrauch von Drogen – Opioiden und Kokain etwa –, aber auch Hör- und Sehverlust sowie die Knochenerkrankung Arthrose.