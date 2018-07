45 Nanometer misst der Erreger, an dem seit Mitte Dezember bis zu 87 Menschen in Brasilien gestorben sind: das Gelbfiebervirus, Auslöser einer durch Mücken übertragenen Krankheit, die in Brasilien bekannt und gefürchtet ist. Da Tausende nicht geimpft sind, bricht die lebensgefährliche Seuche alle paar Jahre wieder aus.

Welche Regionen derzeit betroffen sind, wie die brasilianischen Behörden den Ausbruch zu kontrollieren versuchen und für wen eine Impfung empfohlen ist – ein Überblick:

Fieber, Muskelschmerzen, Übelkeit

Wer sich mit Gelbfieber ansteckt, bemerkt drei bis sechs Tage nach der Infektion erste Symptome. Dazu gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Übelkeit und Durchfall. Die meisten Erkrankten erholen sich. Bei etwa 15 Prozent aber verschwinden die Symptome nur für ein paar Stunden oder einen Tag, bevor die Infizierten lebensgefährlich krank werden (detaillierte Informationen liefert die US-Seuchenbehörde CDC hier).

Was ist Gelbfieber? Was ist Gelbfieber? Von Mücken übertragen, von einem Virus ausgelöst: Gelbfieber ist eine Tropenkrankheit mit schwerem Fieber, Muskelschmerzen, Übelkeit – im schlimmsten Fall reagiert der Körper wie auf eine Vergiftung, Organe werden geschädigt. Zu den Überträgerinnen gehören die Mücken der Gattung Aedes sowie Haemagogus- und Sabethes-Arten. Stechmückenweibchen geben das Virus beim Stich von Affe zu Mensch (Dschungelgelbfieber) oder von Mensch zu Mensch (Stadtgelbfieber). Das Virus kommt vor allem in 44 Ländern in den tropischen Regionen Afrikas und Lateinamerikas vor. Jährlich gibt es insgesamt 84.000 bis 170.000 Fälle und bis zu 60.000 Tote. Das zeigen aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO. In den vergangenen zehn Jahren haben sich weniger Menschen mit dem Virus angesteckt – auch, weil es eine wirksame Impfung gibt. Aus europäischer Sicht ist Gelbfieber eine Reisekrankheit. Diagnose Vor allem kurz nach einer Ansteckung lässt sich nur schlecht feststellen, ob jemand das Virus in sich trägt. Das liegt daran, dass seine Struktur stark anderen Viren ähnelt. Zudem sind die Symptome leicht mit denen von Malaria, Dengue oder Hepatitis B zu verwechseln. Ein Bluttest kann Gewissheit bringen. Allerdings kann ihn nur gut ausgebildetes Personal durchführen. Wer auch Wochen nach einer Reise in tropische Gebiete hohes Fieber oder andere unerklärliche Symptome bekommt, sollte einen Tropenarzt oder einen Spezialisten für Reisemedizin aussuchen. Im Urlaub gilt: Immer gegen Mückenstiche schützen. Denn sie können eine Reihe von Infekten übertragen. Symptome Die meisten Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, merken es nicht oder kaum. Erste Symptome treten wenn überhaupt nach drei bis sechs Tagen auf. Dazu gehören leichtes Fieber, Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erbrechen und Schwäche. Zumeist lassen die Beschwerden binnen weniger Tage nach. Schwäche und Müdigkeit allerdings können noch Monate anhalten. Bei 15 Prozent der Infizierten verläuft die Krankheit bedeutend schwerer. Nach wenigen Stunden bis zu einem Tag bekommen sie starkes Fieber, Gelbsucht sowie Blutungen aus verschiedenen Körperöffnungen bis hin zu Organversagen. Innerhalb von zehn bis 14 Tagen stirbt die Hälfte der Erkrankten an den Folgen des Gelbfiebers, wenn sie keine ärztliche Hilfe bekommt. Impfung & Therapie Der beste Schutz vor einer Ansteckung ist die Impfung. Das Mittel gilt als sicher, günstig und sehr wirksam. Eine Dosis reicht, um lebenslang immun zu sein. Innerhalb von 30 Tagen sind 99 Prozent der Geimpften geschützt. Eine spezifische Therapie gegen das Virus gibt es nicht. Dennoch sollten Erkrankte eine Klinik oder ein Krankenhaus aufsuchen, damit Ärzte die Symptome behandeln können – etwa Flüssigkeit zuführen, fiebersenkende Mittel und Schmerzmittel verabreichen. Blutverdünnende Mittel wir Aspirin oder Ibuprofen dürfen Patienten nicht nehmen, weil sie das Risiko für Blutungen erhöhen. Das Problem: In den üblicherweise von Gelbfieber betroffenen Regionen ist die Gesundheitsversorgung zumeist unzureichend.

Typisch für den zweiten Schub: Noch höheres Fieber und eine gelbliche Verfärbung von Haut und Augen, die darauf zurückgeht, dass die Leber bereits durch das im Körper vermehrende Virus angegriffen ist. Es kann zu einer schweren Leberentzündung kommen, an der 20 bis 50 Prozent aller Gelbfieber-Patienten sieben bis zehn Tage nach der Infektion sterben. Alle anderen, die den Infekt überstehen, sind ein Leben lang immun.



In den Tropen schlummert Gelbfieber

Verbreitet wird der Erreger von Mücken der Gattungen Haemagogus, Sabethes und Aedes. Letzte sind alte Bekannte: Die dunkel gefärbten Insekten mit ihren weiß gestreiften Beinen übertragen auch andere Tropenkrankheiten wie Dengue oder Zika.*

Gelbfieber tritt in einigen Gebieten Afrikas sowie Zentral- und Südamerikas gehäuft auf. Das Ansteckungsrisiko in Brasilien ist je nach Region sehr unterschiedlich. Der vom aktuellen Ausbruch betroffene Bundesstaat Minas Gerais ist einer von dreizehn, in denen das Virus komplett verbreitet ist. In sechs weiteren kommt es lokal vor. So gilt beispielsweise der Staat São Paulo grundsätzlich als Gelbfieber-Risikogebiet, nicht aber die gleichnamige Stadt.

Auch wenn Brasilien bei der Einreise aus Europa keinen Nachweis verlangt: Wer dort hinfliegt, sollte rechtzeitig geimpft sein und zwar ganz egal, ob er Backpacker oder Pauschalreisender ist.



Zehn Tage dauert es, bis der Körper nach der Impfung den Erreger abwehren kann. Früher wurde eine Auffrischung nach zehn Jahren empfohlen. Heute gilt, dass ein Piks reicht, um ein Leben lang geschützt zu sein, wie aus den jüngst überarbeiteten Internationalen Gesundheitsregeln der WHO hervorgeht.