Ernährung - Nur lecker war gestern Alle drei Jahre veröffentlichen Techniker Krankenkasse und foodwatch eine Studie zu den Essgewohnheiten der Deutschen. Die haben sich teilweise deutlich verändert, wie die aktuelle Fassung belegt. © Foto: ZEIT ONLINE

Das Bewusstsein der Deutschen für eine gesunde Ernährung wächst. Das geht aus einer Studie hervor, die die Techniker Krankenkasse (TK) und die Organisation foodwatch in Auftrag gegeben haben. Danach antworteten 45 Prozent der Befragten auf die Frage, worauf es ihnen bei ihrer Ernährung ankommt, dass sie vor allem gesund essen möchten. Damit steht laut der Studie Iss was, Deutschland? (hier zum Download als PDF) erstmals das Kriterium "gesund" vor "lecker" (41 Prozent). Allerdings verliere auch das Kriterium "kalorienarm" an Bedeutung.

Zeit Online Karten Mario Tama/Getty Images Low Carb? Low Fat? Fasten? Jeder fünfte in Deutschland ist adipös, hat also einen Body-Mass-Index über 30. Das Geschäft mit Diäten läuft gut. Aber was bringen sie? Quiz Hilft Übergewichtigen eine Diät überhaupt? Ja klar! Fragt sich nur welche. Quatsch! Am Ende nimmt man meist nur noch mehr zu.

Ja klar! Fragt sich nur welche. Richtig. Wer zu viel wiegt, kann mit einer Diät schon abnehmen. Das Problem: Die wenigsten schaffen es, konsequent zu verzichten und anschließend auch noch ihr Gewicht zu halten. Deshalb macht längst nicht jede Maßnahme Sinn.

Warum nehmen wir zu? Der Körper ist auf Fett programmiert Früher war die Fettreserve ein Vorteil in schlechten Zeiten. Heute verbrauchen wir die Polster nicht mehr, weil wir fast immer und überall Essen bekommen. Gerät das außer Kontrolle, nehmen wir zu. Ab einem Body-Mass-Index von 30 wird es kritisch.

BMI = Körpergewicht (in Kilogramm) durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat Body-Mass-Index (BMI) – was ist das? Ein BMI von 17,5 bis 25 gilt als normal. Werte ab 25 stehen für Übergewicht, ab 30 für Adipositas.



Ja Der Wert ist eindeutig. Falsch. Ein hoher BMI steht nicht immer für Übergewicht. Große und muskulöse Personen macht der Index leicht übergewichtig, kleine untergewichtig. Viele Experten raten deshalb den Bauchumfang zu messen. Männern empfehlen sie maximal 94 Zentimeter, Frauen 80 Zentimeter. Dennoch: Ab einem BMI von 30 steigt das Krankheitsrisiko.

























































Karten Superfood vs. Obst und Gemüse Superfood-Jünger schwören auf Açai, Chia und Maca. Wir präsentieren die herrlich gewöhnlichen Alternativen.

Dazu passt, dass sich knapp die Hälfte der Befragten selbst angibt, Übergewicht zu haben. Acht Prozent bezeichnen sich sogar als stark übergewichtig. Die Gesundheitspsychologin Annegret Flothow von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg führt das darauf zurück, dass häufig die Zeit für den Einkauf und die Zubereitung von frischen Lebensmitteln fehle. Die Menschen griffen dann aus Bequemlichkeit zu Fertiggerichten oder Snacks, die häufig zu viel Fett, Salz oder Zucker enthalten. Dabei ließen sich durch die Ernährung viele Risikofaktoren reduzieren, erläuterte sie auf einer Pressekonferenz, auf der die TK die Studie vorstellte.

Ein Biochemie-Studium für den Supermarkt-Einkauf?

An mangelndem Wissen scheint das nicht zu liegen: Nur ein Viertel der Befragten gab an, nicht genug über gesunde Ernährung zu wissen. Dennoch forderte Oliver Huizinga von der Organisation foodwatch während der Präsentation der Studie bessere Verbraucherinformationen. Er warf der Bundesregierung vor, es fehle "offensichtlich an dem politischen Willen, sich mit der Branche anzulegen". Die gesunde Wahl werde unnötig schwer gemacht. Ein Großteil der Erfrischungsgetränke sei überzuckert, die Kennzeichnung von Fett, Zucker und Salz sei eine Zumutung, und selbst Süßigkeiten würden wie gesunde Produkte beworben. "Das ist kein Bildungsproblem, sondern ein Problem des Angebots, das die Lebensmittelwirtschaft uns vorsetzt", sagte Huizinga.

Repräsentativität Wie repräsentativ ist diese Umfrage? Für die TK-Studie zur Ernährung hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im September 2016 1.000 Erwachsene in Deutschland befragt. Die Personen wurden zufällig ausgewählt. Obwohl das nur ein kleiner Ausschnitt der Bevölkerung ist, gelten solche Umfragen als repräsentativ. Tatsächlich bilden sie Trends ab, zum Beispiel zur Ernährung, wie in diesem Fall. In vielen Umfragen ähnlicher Größe zeigte sich, dass die Ergebnisse sehr nah am Bundesdurchschnitt lagen. Schwierigkeiten mit der Stichprobe Dennoch können sich in eine Stichprobe, die nur 1.000 Befragte umfasst, Fehler einschleichen. Es ist grundsätzlich möglich, dass die Stichprobe schief gezogen wird. So könnten beispielsweise zufällig sehr viele Vegetarier unter den Befragten sein, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung viel kleiner ist. Auch ist es schwierig, eine so kleine Stichprobe weiter aufzugliedern, etwa auf Ebene der Bundesländer. 1.000 Befragte in ganz Deutschland – das entspricht durchschnittlich 62 bis 63 Befragten pro Bundesland. Ein Beispiel: Die Autoren der Studie haben ausgewertet, dass in Hessen für 89 Prozent der Befragten Fisch und Fleisch zur Ernährung gehören. Gehen wir von 62 Befragten pro Bundesland aus, heißt das, dass in Hessen etwa 55 Menschen die Haltung zu Fisch und Fleisch für das gesamte Bundesland bestimmt haben. Vielleicht waren es sogar noch weniger. Denn Hessen hatte in 2015 laut dem Statistik-Portal statista rund sechs Millionen Einwohner. Nordrhein-Westfalen (NRW) dagegen fast 18 Millionen. Demnach wurden wahrscheinlich mehr Menschen aus NRW befragt und dafür weniger aus Hessen.

Auch TK-Chef Jens Baas sieht Industrie und Politik in der Pflicht: "Wenn ich für den Besuch im Supermarkt ein Biochemie-Studium benötige, um Zucker in der Zutatenliste überhaupt identifizieren zu können, wenn ich Licht und Lupe brauche, um diese Liste lesen zu können, läuft etwas falsch." Das Problem sei nicht, ob vegetarische Produkte Wurst oder Frikadelle heißen dürften, sondern ob der Verbraucher wisse, was an Zusatzstoffen in seiner "vermeintlich gesunden Alternative" steckt.



Jüngere werfen mehr Essen weg

Die Studie zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. So herrscht bei Jüngeren eine vergleichsweise starke Wegwerfmentalität. Bei 14 Prozent der 18- bis 25-Jährigen landet häufig oder sogar sehr häufig Essen im Müll. Nur jedem Zweiten aus dieser Altersgruppe passiert das selten oder nie. Bei den Älteren ab Mitte 60 entsorgen dagegen 86 Prozent selten oder nie Lebensmittel in den Müll. Insgesamt wirft mehr als jeder dritte Deutsche regelmäßig Lebensmittel weg.