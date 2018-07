Dies ist der vierte Teil unserer Mikrobiomserie: Leben auf dem Menschen. Teil 1 finden Sie hier, Teil 2 hier, Teil 3 hier.

Falls Sie vorhaben, irgendwann einmal das perfekte Verbrechen zu begehen, sollten Sie auch ein Antibiotikum einplanen. Sonst könnte die Polizei Sie vielleicht mit einer ganz neuen Form von Beweisen der Tat überführen: Dem Muster der Mikroben, die Sie am Tatort hinterlassen haben. Zumindest wird das in einigen Jahren möglich sein, wenn es nach Forschern wie dem Mikrobiologen Jack Gilbert von der Universität von Chicago geht: "Dieser mikrobiologische Fingerabdruck könnte in der Zukunft helfen, Verbrechen aufzuklären", sagt er.

Es ist eine der überraschendsten und umstrittensten Anwendungen, die sich aus dem Boom in der Erforschung des menschlichen Mikrobioms ergibt. Der menschliche Körper besteht aus schätzungsweise 30 Billionen Zellen. Noch einmal so viele Zellen leben in und auf uns: Pilze, Parasiten und vor allem Bakterien. Fremde Bewohner des Planeten Mensch. Immer mehr Studien zeigen, dass die Zusammensetzung dieser mikrobiellen Mega-WG sich von Mensch zu Mensch unterscheidet und als eine Art Fingerabdruck genutzt werden kann.

Angefangen hatte es mit einer kleinen Studie im Magazin PNAS im Jahr 2010. Darin zeigten Forscher der University of Colorado in Boulder nicht nur, dass sie Erbgut von Bakterien von einer Computertastatur gewinnen konnten (PNAS: Fierer et al., 2010). Vor allem konnten sie nachweisen, dass die Mikroben mit denen übereinstimmten, die sich an den Fingerspitzen der Computernutzer fanden. Die Forscher nahmen auch Proben von neun Computermäusen und konnten deren Besitzer anhand des Mikrobioms in einer Datenbank von 270 Menschen ausmachen. "Das ist die erste Studie, die beim Menschen eine individuelle und identifizierbare Mikrobenspur nachgewiesen hat", sagt Gilbert.

Menschen sind von einer Mikrobenwolke umgeben

Seitdem kommen immer neue Studien heraus: 2014 zeigten Forscher in einer kleinen Untersuchung mit 17 Personen, dass sie Mobiltelefone anhand des Keimmusters ihren Besitzern zuordnen können (PeerJ: Meadow, Altrichter, Green, 2014). Auch auf seinem Partner hinterlässt der Mensch mikrobielle Spuren: In einer Studie, die Ende Juli erschien, verglichen Forscher das Mikrobenmuster von zehn sexuell aktiven Paaren, die auch zusammenleben (mSystems: Ross, Doxey, Neufeld, 2017). Anhand der Daten konnten sie die Partner, die zusammengehören, mit einer Genauigkeit von bis zu 86 Prozent einander zuordnen. Am zuverlässigsten waren die Proben von den Füßen.

Das Mikrobiom ist für Forensiker auch deswegen so interessant, weil Menschen auf Schritt und Tritt Mikroben verlieren. Etwa 30 Millionen Bakterienzellen verteilen sie pro Stunde in ihrer Umwelt und legen so eine regelrechte Spur von Keimen. "Sie fallen aus Ihrem Gesicht, Sie spucken sie aus Ihrem Mund, Sie atmen sie durch Ihre Nase aus", sagt Gilbert. Weder Handschuhe noch Kleider halten die Mikroben auf. "Sobald Sie sich hinsetzen, übertragen Sie die Mikroben von Ihrem Hintern oder Ihrer Vagina auf die Oberfläche, auf der Sie sitzen, und dort sind sie nachweisbar, bis sich der Nächste hinsetzt." Menschen sind von einer Mikrobenwolke umgeben. In einer Studie, die 2015 veröffentlicht wurde, platzierten Forscher Freiwillige in einem desinfizierten Raum und untersuchten dann die Bakterien, die in der Luft um die Teilnehmer schwebten (PeerJ: Meadow et al., 2015). Einige der Teilnehmer konnten sie an ihrer Mikrobenwolke identifizieren.

Doch warum unterscheiden sich Menschen – und sogar eineiige Zwillinge – überhaupt in ihrem Mikrobenmix? Dafür gebe es vermutlich mehrere Gründe, sagt der Forscher Peer Bork vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg. Zum einen gibt es eine riesige Vielfalt von Mikroorganismen in der Natur, und jedes Baby kommt mit einer etwas anderen Mischung in Berührung. Hinzu kommt, dass das Immunsystem jedes Menschen einzigartig ist und manchen Mikroben das Leben leichter macht als anderen. In den ersten drei bis vier Lebensjahren ändert sich die Zusammensetzung des Mikrobioms noch, erst dann wird die Mischung stabiler. "Wie das konkret passiert, weiß niemand", sagt Bork.

Dies für die Strafverfolgung zu nutzen, mag futuristisch wirken, aber in den USA wird daran fleißig geforscht. Das National Institute of Justice fördert entsprechende Studien mit mehreren Millionen Dollar. Gilbert und ein Team aus Forschern und Polizisten haben etwa vor zwei Jahren in Florida einen Einbruch simuliert. Hinterher nahmen Forensiker mit Wattestäbchen Proben von Oberflächen und Griffen. Gilbert isolierte aus den Proben dann das Erbgut. Vor allem einen bestimmten Genabschnitt namens 16S-rDNA fischte er heraus, der sich von Bakterienart zu Bakterienart unterscheidet. Indem die Forscher dieses Genfragment vermehrten und sequenzierten, konnten sie Hunderte verschiedene Mikrobenarten in den Proben identifizieren. Nachdem sie die Bakterien der Hausbewohner – Katze inklusive – aus ihren Daten herausgerechnet hatten, blieb das Erbgut der Keime übrig, die die Eindringlinge im Haus hinterlassen hatten. Aus einer Datenbank mit einigen Hundert Menschen konnte Gilbert dann die Einbrecher herauspicken.