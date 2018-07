Gelangweilt, gestresst oder sind es nur die Hormone? Fast jeder hat mal keine Energie mehr für Sex und auch kein Verlangen danach. Doch manchmal hält es an. Im Gespräch mit der Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner geht ZEIT-ONLINE-Wissenschaftsredakteur Sven Stockrahm den Gründen für eines der häufigsten Themen in der Sexualität nach – der Lustlosigkeit. Wir fragen, wie wichtig Sex ist und was, wenn die Lust nicht mehr da ist? Wie man mit der Partnerin oder dem Partner darüber spricht und was hinter dem Sexdrive steckt. Wir klären, weshalb die eigenen Bedürfnisse so wichtig sind und was das Ganze eigentlich mit der Wahl zwischen Erdbeerkuchen und Schokolade zu tun hat.

