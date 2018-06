ZEIT ONLINE: Herr Nick, ist das wirklich nötig, Superfood auf Fälschungen zu überprüfen?

Peter Nick: Ja, meiner Meinung nach schon. Bei Trends wie Chiasamen oder Goji-Beeren ist in kurzer Zeit ein Hype entstanden. Plötzlich wird ganz viel davon benötigt. Häufig sind das Pflanzen, die traditionell in einem begrenzten Gebiet wachsen, in kurzer Zeit sind die Vorräte erschöpft. Chia wird beispielsweise im Süden von Mexiko und in ein paar Ländern in Mittelamerika angebaut. Wenn etwa in Europa plötzlich große Mengen angefragt werden, sind die Chiafelder relativ schnell leer. Lieferanten müssen dann schauen, wo sie den Chia herbekommen und werden notfalls erfinderisch: Verkauft wird dann alles Mögliche, was vielleicht Chia heißt, aber nicht notwendigerweise der Chia ist, den der Verbraucher in der Verpackung erwartet. Oder noch schlimmer: Manchmal wird gestreckt oder Zusatzstoffe werden hinzugegeben. Original und Fälschung sind mitunter schwer auseinanderzuhalten, weil die Pflanzen in Europa nicht gut bekannt sind und man wenig darüber weiß, wie der echte, richtige Chia aussehen müsste.



ZEIT ONLINE: Was sind das für andere Chiasamen?



Prof. Dr. Peter Nick ist Professor für Molekulare Zellbiologie am Botanischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie

Nick: Der echte Chia ist eine Salbei-Art, Salvia hispanica, mit großen Blütenständen, die viele kleine schwarze Samen tragen. Das hat die EU-Kommission bei uns als Chia zugelassen. Diese Art hat viele tolle Eigenschaften: Wenn jemand vegan leben möchte, kommt er mit Chia an sehr wichtige ungesättigte Fettsäuren, ohne Seefisch essen zu müssen. Der Name Chia kann in Mittelamerika aber mehrere Pflanzen bezeichnen. Beispielweise andere Salbei-Arten, auch Quinoa oder Amaranth, die ja gar nichts mit Salbei zu tun haben. Ohne bösen Willen kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Zudem kommen auch in Europa ständig neue Produkte auf den Markt, die als Chia bezeichnet werden. Wir haben beispielsweise Basilikumsamen entdeckt, die als Chia verkauft werden. Da weiß der Verbraucher nicht, was in der Verpackung steckt, und ich fürchte, auch die Hersteller wissen nicht, was sie da verkaufen.



ZEIT ONLINE: Wie oft kommt so etwas vor?

Nick: Das ist eine schwierige Frage. Um eine statistische Aussage treffen zu können, müsste man die Produkte flächendeckend prüfen. Doch niemand testet sie, weil oft das Wissen dafür fehlt. Wir haben in Europa – vor allem in Deutschland – eine gut funktionierende Lebensmittelüberwachung. Aber für gute Kontrollen braucht man zuerst die Information, wie das, was man kontrolliert, eigentlich aussehen muss.

Ein Beispiel, das wir aufgedeckt haben: Der Zwerg-Bambus-Tee wird in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt und hat tatsächlich medizinisch eine Wirkung. Als wir bemerkten, dass er in Deutschland boomt, haben wir uns Handelsproben angeschaut und waren entsetzt: Nirgendwo war Bambus drin, sondern Nelken. Das liegt daran, dass in China bestimmte Nelken auch als Stein-Bambus bezeichnet werden. Da kann man sagen: Okay, ist ja nicht schlimm. Aber diese Nelken regen die Gebärmuttertätigkeit an und können im extremsten Fall verfrüht Wehen auslösen. Frauen, die schwanger sind, sollten diesen Tee nicht trinken. Wir haben die Hersteller informiert. Doch die Reaktionen war sehr unterschiedlich und offen gestanden sehr ernüchternd: Manche haben sich zwar gekümmert, doch andere haben überhaupt nicht reagiert und schienen das Problem kleinzureden.



Zeit Online Karten Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Superfood-Hype Ziemlich gutes Marketing Superfood soll direkt vor Krebs, Diabetes und anderen Leiden schützen. Das sind leere Versprechen, um Produkte zu verkaufen. Was stimmt: Nährstoffe in Obst und Gemüse helfen, Krankheitsrisiken vorzubeugen. Das geht mit heimischen Sorten aber auch. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Açai-Beeren Mehr zum exotischen Superfood … Die Beeren sollen uns gesünder, jünger und sogar schlanker machen. Das ist Unsinn. Reich an Nährstoffen sind sie neben Antioxidantien aber schon. Und das ist gut. Allerdings gehen Inhaltsstoffe verloren, je stärker die Beeren verarbeitet sind. Ob Ihnen also 100 Gramm Açai-Pulver für 15 Euro etwas bringt, ist fragwürdig. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Maca-Wurzel Mehr zum exotischen Superfood … Maca ist das vermeintliche Potenzwunder der südamerikanischen Inka. Der Knolle aus den Anden wird nachgesagt, dass sie sogar bei unerfülltem Kinderwunsch helfen soll. Das ist Quatsch, reich an sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen ist die Wurzel trotzdem. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Weizengras Mehr zum Superfood … Die jungen, grünen Weizenhalme werden oft als Pulver verkauft. In Wasser aufgelöst trinkt man sie als Saft oder im Smoothie. Weizengras beinhaltet Nährstoffe, keine Frage. Allerdings ist die verzehrte Menge meist gering. Es lohnt sich mehr, gleich Obst oder Gemüse zu essen. Angebaut wird das Gras übrigens auch in Deutschland. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Acerola-Kirsche Mehr zum exotischen Superfood … Acerola gilt als Powerobst aus Mittel- und Südamerika. Kaum eine Frucht beinhaltet mehr Vitamin C. Doch so viel kann der Körper davon nicht speichern, viel geht verloren. Das ist nicht schlimm, aber klingt für Werber schlecht. Frisch oder als Saft ist Acerola gut. Doch die Kirsche verdirbt schnell, eignet sich also kaum für den Transport. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Goji-Beeren Mehr zum exotischen Superfood … Die meist getrocknet erhältlichen Goji-Beeren sollen das Immunsystem stärken, gegen Sehschwäche wirken. Belege fehlen. Die Beeren sind vitaminreich, Erdbeeren schneiden im Vergleich aber besser ab. Aufpassen muss, wer Blutverdünner nimmt. Die Beeren können gefährlich wechselwirken. Oft sind die Früchte zudem pestizidbelastet. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Chia-Samen Mehr zum exotischen Superfood … Chia-Samen aus Lateinamerika sollen schlank machen. Geht nicht. Die Samen (oft in Puddings oder Getränken verwendet) enthalten aber z. B. die lebensnotwendige Alpha-Linolensäure. Mehr als 15 Gramm Chia pro Tag sind zu viel: Die Samen können zu Verstopfungen führen und mit Arzneien wechselwirken. Bis zu 30 Euro kostet das Kilo. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Spirulina Mehr zum exotischen Superfood … In den Cyanobakterien steckt viel Magnesium, Kalzium und Eisen. Spirulina soll Allergien lindern und das Immunsystem stärken. Bewiesen ist das nicht. Veganer holen sich mit der Mikroalge Vitamin B12, das etwa die Blutbildung und das Nervensystem unterstützt und auch in Eiern, Fleisch und Milch enthalten ist. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Moringa-Blätter Mehr zum exotischen Superfood … Der Moringa-Baum stammt ursprünglich aus der Himalajaregion. In seinen Blättern steckt viel Eisen, Kalzium und Kalium. Das hilft aber nicht, wie oft versprochen, gegen das Altern. Direkt den Blutzucker- und Cholesterinspiegel senken die Blätter auch nicht. Als Kapsel oder Pulver sind sie teuer: pro Kilo mehr als 20 Euro. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Acht Drogenmythen – und was hinter ihnen steckt Ist Wasserpfeife rauchen ungefährlich? Machen Mohnbrötchen high? Wir haben acht Drogenmythen überprüft.

Karten Was Sie gegen Heuschnupfen tun können Die Pollen fliegen wieder und viele röcheln und schniefen. Was hilft gegen Heuschnupfen?

ZEIT ONLINE: Warum können Fälschungen von Superfood bisher nicht leichter erkannt werden?



Nick: Ein Grund ist, dass Superfood oft in verarbeiteter Form auf den Markt kommt. Nehmen Sie Moringa, den Meerrettichbaum. Die Blätter können Sie vielleicht noch von anderen unterscheiden. Aber es gibt Produkte wie Pulver und Tee, da können Sie schlecht feststellen, ob wirklich Moringa drin ist. Deshalb plädieren wir für den genetischen Barcode, weil man den auch an verarbeiteten Produkten nutzen kann.



ZEIT ONLINE: Was ist der genetische Barcode?



Nick: Das sind Erbgut-Sequenzen, also DNA-Abschnitte, die es in allen Pflanzen gibt. Bestimmte Genabschnitte unterscheiden sich aber von Art zu Art. Es lässt sich ein genetischer Fingerabdruck erzeugen, anhand dessen sich die jeweilige Pflanzenart erkennen lässt. So ließe sich gegenchecken, ob der Barcode des Moringa-Tees mit dem Barcode der originalen Moringa-Pflanze übereinstimmt. Von solchen Vergleichsabdrücken haben wir schon 7.000 in einer Datenbank gesammelt.



Superfoods Info Qualitätskontrollen von Superfood Keine Behörde überprüft Superfood in Deutschland auf seine Qualität, schreibt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW auf Anfrage. Verantwortlich dafür, dass Inhalt und Qualität stimmen, sei der Hersteller oder der Händler. "Wie er dieser Verantwortung nachkommt, ist seine Sache. Das können zum Beispiel eigene Untersuchungen sein, Auftragsuntersuchungen bei entsprechend ausgerüsteten Laboren oder auch Zertifikate seiner Rohstofflieferanten", schreibt Clausen. Das gelte insbesondere, wenn der Hersteller das Gefühl habe, dass sein Zulieferer nicht das liefert, was abgesprochen war. Darüber hinaus gebe es offizielle Kontrollen bei der Einfuhr in die EU. Die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden kontrollieren stichprobenartig oder nach Beschwerden und Auffälligkeiten. Werden die Eigenkontrollen der Hersteller überprüft. Je nach Hygienerisiko der dort hergestellten Lebensmittel muss mehr oder weniger häufig kontrolliert werden. Kontrollen im Supermarkt Kontrollen gebe es auch in Supermärkten, wobei in erster Linie der Markt kontrolliert werde, schreibt Clausen, zum Beispiel die Temperatur in den Kühltruhen oder die Herkunftskennzeichnung bei frischem Gemüse und Obst. Seltener würden die einzelnen, fertig abgepackten Produkte kontrolliert. Es sei denn, sie fallen auf. Meldepflicht für deutsche Unternehmer Jeder Hersteller oder Händler von Lebensmitteln unterliegt der Meldepflicht bei seiner zuständigen Lebensmittelüberwachungbehörde. In Deutschland gibt es eine Überwachungsstelle beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die nicht gemeldete deutsche Unternehmer aufspürt. Außerdem führt die Behörde Schwerpunktkontrollen durch. Bisher gestalte sich die Überwachung aber sehr schwierig, schreibt Clausen, weil noch keine Probennahme möglich sei, die vor Gericht standhalte.

ZEIT ONLINE: Sie haben jetzt eine Packung Chiasamen vor sich. Wie prüfen Sie die Samen auf Echtheit?



Nick: Ich nehme die Abdrücke von Chia und von den Arten, die mit Chia verwechselt werden können. Und ich entwickele dann auf der Grundlage dieser Barcodes einen einfachen Test. Ohne die Barcodes geht es nicht, mein Test greift auf sie zurück.