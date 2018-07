Vorbei ist die Zeit, in der Bier und Wein ganze Werbeblöcke im Fernsehen füllten und Zigarettenwerbung noch erlaubt war. Das Buch Alcohol & Tobacco zeigt eine Sammlung historischer Werbeplakate. Vor dem Hintergrund, dass jährlich Millionen Menschen weltweit an den Folgen des Rauchens und an schädlichem Alkoholkonsum sterben, wirken sie fast sarkastisch – und aus der Zeit gefallen.