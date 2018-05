Dieser Sex ist intimer und bewusster. Und könnte Paaren helfen, ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Slow Sex. Doch wie langsam ist er und ist Slow Sex nicht nur ein knackiger Marketingbegriff in Zeiten von Achtsamkeit und Suche nach Entspannung? Das fragt Sven Stockrahm, stellvertretender Ressortleiter Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE. Antworten hat die Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Zusammen hören sie in sich hinein, raten zu weniger Leistungsdruck und klären, was ein langsam genossenes Schokoladeneis mit einer neuen Haltung zum Sex zu tun hat.

Auf welche Quellen Melanie Büttner sich stützt und welche Literatur sie unter anderem zum Thema empfiehlt, finden Sie hier aufgelistet:



Weitere Informationen

Die südafrikanische Körpertherapeutin und Tantra-Lehrerin Diana Richardson prägte den Begriff Slow Sex mit ihrem 2011 erschienenen Buch Slow Sex – Zeit finden für die Liebe.

Die deutsche Psychotherapeutin Eva-Maria Zurhorst schreibt in ihrem Buch Soulsex – Die körperliche Liebe neu entdecken unter anderem, wie Paare mit Leistungsdruck und schwindender Lust umgehen können.

Eine aktuelle Studie bietet Hinweise darauf, dass Menschen, die etwa über eine Therapie Achtsamkeit erlernt haben, über mehr Befriedigung in ihrem Sexleben berichten: Journal of Sex Research: Stephenson & Kerth, 2017.



