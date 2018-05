Vor zehn Tagen sind die ersten Ebola-Fälle im Kongo bekannt geworden. Nun ist die Angst vor einer neuen, verheerenden Epidemie groß: Die Bevölkerung, Behörden und Gesundheitsorganisationen fürchten, dass das Virus in der zentralafrikanischen Demokratischen Republik Kongo so wütet wie zuletzt 2014 in Westafrika – und tausende Menschen töten sowie ganze Staaten an den Rand des Zusammenbruchs bringen wird.

Die Angst ist begründet. Wie schon 2014 trifft in diesem Jahr ein tödliches Virus auf ein schwaches Gesundheitssystem, das in weiten Teilen des Landes nicht einmal eine grundlegende Versorgung gewährleisten kann. Zudem ähnelt der nun im Kongo nachgewiesene Virusstamm jenem, an dem 2014 und 2015 mehr als 11.000 Menschen in Westafrika gestorben waren. Es ist ein Virusstamm, der besonders ansteckend und tödlich ist.

Als einer der Hauptgründe für die verheerenden Folgen gilt aber noch etwas anderes: viel zu zögerliche Reaktionen. Noch Monate nachdem die ersten Fälle bekannt waren und als das Virus längst die größte Stadt Guineas, Conakry, erreicht hatte, spielten die Behörden in Guinea, Liberia und wohl sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Gefahr herunter (Lancet: Moon et al., 2015). Die Koordination von nationalen Behörden und internationalen Organisationen war schlecht und die finanzielle Unterstützung lange Zeit gering.

Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Verantwortung eingestanden. Man habe Fehler begangen, zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchungskomission. Aber waren es auch Fehler, aus denen die WHO gelernt hat? Geht sie mit dem derzeitigen Ausbruch im Kongo anders um? Und wenn ja, kann das eine neue Ebola-Epidemie im Keim ersticken?

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.

Isolierzelte, Expertise, Impfstoffe – erste Hilfe ist bereits vor Ort

"Wir sehen eine sehr schnelle und sehr aggressive Antwort", erklärt Peter Jay Hotez, der Leiter der National School of Tropical Medicine in Houston. Nachdem am 8. Mai die ersten beiden Ebola-Fälle im Nordwesten der demokratischen Republik Kongo nachgewiesen wurde, dauerte es nur Stunden, bis die WHO ein Expertenteam in die Region schickte. Wenige Tage danach besuchte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Gebiet. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz folgten kurz darauf mit Hilfslieferungen wie Isolierzelten und technischer Expertise. Auch Gelder wurden innerhalb kürzester Zeit freigegeben: Eine Million US-Dollar kamen aus einem erst kürzlich von der WHO gegründeten Notfallfonds, zwei Millionen Pfund vom Wellcome Trust, der weltweit zweitreichsten gemeinnützigen Stiftung. Der Leiter des Trust, Jeremy Farrar, der selber Arzt ist, betont: "Die WHO hat von Anfang an die Führung und die Koordination übernommen."

Bereits am Mittwoch erreichten mehr als 4.000 Impfstoffdosen eines experimentellen Impfstoffes, die betroffene Region. Der Impfstoff, den die Firma Merck herstellt, wurde bereits am Ende der großen Epidemie 2014 getestet und hatte eine sehr gute Schutzwirkung gezeigt (Lancet: Henao-Restrepo et al., 2017). Jeder, der ihn damals bekam, wurde vom Virus verschont. Für den Amerikaner Peter Hotez könnte er deshalb gar zu einem game changer werden; jenes entscheidende Etwas, das alles verändern kann.

Die WHO plant, alle Menschen, die die typischen Symptome wie heftige Grippesymptome, die bis zu inneren Blutungen führen zeigen, zu identifizieren, unter Quarantäne zu stellen, auf den Virus zu testen und sie dann, gemeinsam mit Kontaktpersonen und Gesundheitsmitarbeiter zu impfen. "Das könnte einen dramatischen Einfluss auf die Virusausbreitung haben", sagt Hotez.