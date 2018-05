Aus der Hand gerutscht. Vom Tisch gefallen. Im Klo versenkt. Zu lahm. Zu alt. Zu hässlich. Das Leben eines Smartphones ist zumeist kurz – und durchaus hart: Denn obwohl sie uns durch fremde Städte lotsen, an Termine erinnern und soziale Kontakte sichern, gehen wir mit den kleinen Helfern oft äußerst rabiat um. Ist ein Telefon zerstört, kommt halt das nächste. Ärgerlich, so ein Unfall, aber passiert halt! Danach beginnt der Kreislauf von vorn: Wir zerstören, wir schmeißen weg, wir vergessen.

Doch wer glaubt, die Smartphones dieser Welt würden dies einfach hinnehmen, der irrt. Sie haben längst begonnen, zurückzuschlagen. Selten zwar, aber wenn, dann vehement. Die folgenden vier – zugegeben extremen – Fälle zeigen, zu was die digitalen Gnome fähig sind:



1. Das Smartphone macht orientierungslos.

Laufen und aufs Display starren – in Großstädten nicht unüblich. Wir rempeln uns durch die Straßen, aber wenigstens haben wir dabei die neueste Instastory nicht verpasst. Doch Obacht: Während wir durch die Welt stolpern, verändern Smartphones heimlich unseren Gang. Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die ein Smartphone nutzen und über Hindernisse steigen, mehr schwanken und die Füße stärker vom Boden heben. (XIV International Symposium on 3D Analysis of Human Movement: Chen et al., 2016). Sie staksen also. Wie perfide!

Smartphones machen zudem gehörig orientierungslos. New Yorker Physiotherapeuten belegten, dass Smartphonenutzer langsamer laufen, seitlich stärker vom Weg abkommen und sich schlechter daran erinnern, wie sie überhaupt ans Ziel gekommen sind (Gait & Posture: Lamberg & Muratori, 2012).



Doch dem nicht genug: Wähnt das Smartphone einen besonders unaufmerksamen Nutzer, lockt es diesen gar auf die Straße – mit üblen Folgen: Studien in den USA zeigen, dass die Unfallanzahl der smartphonenutzenden Fußgänger stetig zunimmt. Glücklicherweise sind derlei brutale Anschläge auf die menschliche Gesundheit bisher die Ausnahme.

2. Das Smartphone schadet den Augen.

Manche rachsüchtigen Smartphones schlagen lieber daheim als in der Öffentlichkeit zu. Wie Ärzte im renommierten medizinischen Fachblatt New England Journal of Medicine beschreiben, haben sie es dabei auf die Augen abgesehen (Alim-Marvasti et al., 2016). Zwei Frauen machte das Smartphone vorübergehend blind, nachdem sie eine ganze Weile tippend und wischend auf der Seite gelegen hatten. Die Smartphone-Blindheit, wie die Ärzte das neu entdeckte Krankheitsbild tauften, erklärten sie sich so: In Seitenlage war das untere Auge durch Kissen und Bettdecke verdeckt, nur das obere dem grellen Display ausgesetzt. Dadurch wurden in der Netzhaut Sehpigmente verbraucht, ein typischer Vorgang bei der Anpassung an grelles Licht. Nach dem Aufstehen war also nur das vom Kissen verdeckte Auge an die Dunkelheit angepasst, das andere nahmen die Frauen als zeitweise blind wahr.