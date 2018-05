In der kongolesischen Großstadt Mbandaka sind drei neue Ebola-Fälle festgestellt worden. Das teilte Gesundheitsminister Oly Ilunga mit. Dadurch erhöht sich die Zahl der bislang bestätigten Ebola-Fälle auf insgesamt 17.

In Mbandaka leben 1,2 Millionen Menschen. In Städten breiten sich Viren wie Ebola schneller aus, weil jeder Erkrankte im Schnitt mehr persönliche Kontakte hat. Mbandaka ist zudem über einen Fluss, Straßen und den Flughafen mit anderen Städten vernetzt. Experten fürchten, dass der Ebola-Virus über diese Wege beispielsweise die Hauptstadt Kinshasa erreichen könnte, die flussabwärts von Mbandaka liegt.

Nach der Meldung über den ersten Ebola-Fall in Mbandaka vor zwei Tagen sprach der stellvertretende Generaldirektor für die Notfallantwort der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Peter Salama, von einem "game changer". Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die Situation als "äußerst ernst und besorgniserregend".

Die WHO erhöhte die Ebola-Warnstufe am Freitag auf "sehr hoch", hat bislang aber keinen "internationalen Gesundheitsnotstand" ausgerufen. Dadurch würden grenzüberschreitende Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung ausgelöst.

Vor knapp zwei Wochen hatte die Demokratische Republik Kongo den Ebola-Ausbruch offiziell gemeldet. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes. Die Ausmaße sind teils schwierig einzuschätzen, denn nicht immer ist sofort ersichtlich, ob eine Person an Ebola und nicht an einem anderen Virus erkrankt ist. Derzeit geht das kongolesische Gesundheitsministerium von 43 möglichen Fällen aus. In 17 Fällen wurde das Virus nachgewiesen, in 21 Fällen hielten die Behörden die Ebola-Infektion für wahrscheinlich, in 5 weiteren Fällen für möglich. 25 Menschen starben bislang.



Tausende neue Impfstoffe wurden in die Region geschickt

Ebola ist ein sehr gefährlicher Virus, 2014 und 2015 starben mehr als 11.000 Menschen in Westafrika daran. Daher bemühen sich internationale Hilfsorganisationen wie die WHO, besonders effektiv gegen den aktuellen Ausbruch im Kongo vorzugehen. Kurz nach dem ersten bestätigten Ebola-Fall schickte die WHO ein Expertenteam in die betroffene Region, Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz folgten mit Hilfslieferungen.



4.300 Dosen eines experimentellen Impfstoffs wurden bislang nach Kinshasa geschickt, 7.500 weitere Dosen sollen folgen. Der Impfstoff wurde noch nicht offiziell zugelassen, gilt aber als hoch effektiv und darf nach Absprache internationaler Gesundheitsbehörden eingesetzt werden. Es sollen alle Personen geimpft werden, die möglicherweise mit einem Ebola-Patienten in Kontakt gekommen sind.

Ärzte ohne Grenzen spricht von einer deutlich besseren Versorgung der Betroffenen als bei der Epidemie vor einigen Jahren. "Wir sehen gegenwärtig eine nationale und globale Reaktion, die wir uns und den Betroffenen vor vier Jahren gewünscht hätten", sagte der Berliner Tropenmediziner Maximilian Gertler der Rheinischen Post. Diagnostik und Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie die Schutzausrüstung der Mitarbeiter hätten sich seitdem verbessert.