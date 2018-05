Wieder mehr Lust auf Sex, wie stelle ich das an, wie verändere ich etwas im Bett und in der Partnerschaft? Einige unserer Hörerinnen und Hörer wollen dies wissen und die Sexualtherapeutin Melanie Büttner hat Gedankenanstöße und Rat dazu. Im Gespräch mit Sven Stockrahm, stellvertretender Ressortleiter Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE, geht sie den Fragen nach, warum die Lust häufig flöten geht und weshalb wir nicht immer dasselbe im Bett wollen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen: "Ich will Sex"? Eine Folge über die Suche nach eigenen Wünschen, Vorlieben und den Zutaten für eine glücklichere Sexualität.



Sie möchten mehr über Lustlosigkeit erfahren? In der Folge Keine Lust mehr auf Sex haben wir bereits ausführlich über die Gründe gesprochen, weshalb die Luft raus sein kann im Bett.



