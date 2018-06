Dieser Artikel ist Teil der Serie Global Drug Survey, in der ZEIT ONLINEüber Drogen im Alltag berichtet. Dazu haben wir gerade exklusiv Ergebnisse der gleichnamigen weltweit größten Drogenumfrage veröffentlicht.



Mittags klebt sich Samuel* einen in LSD getränkten Papierfitzel ans Zahnfleisch. Dann wartet er darauf, dass die Droge zu wirken beginnt. Auf einem Tisch liegen Säfte und Früchte, Laptop und Musikboxen stehen bereit. Über dem Fernseher hängt ein indisches Mandala-Tuch, weil bunte Muster auf LSD angenehmer anzuschauen sind als eine schwarze triste Mattscheibe. Und Samuel gegenüber sitzt Tom*. Der Drogenberater wird als Tripsitter in den kommenden acht Stunden dafür sorgen, dass Samuel sich gut fühlt.

Wie die aktuellen Ergebnisse des Global Drug Survey zeigen, ist eine Begleitperson für Menschen, die LSD nehmen, schon heute nichts Ungewöhnliches – wenn auch kein offizieller Job. Knapp mehr als die Hälfte der Befragten hat in der Drogenumfrage angegeben, den Stoff in Anwesenheit eines Tripsitters genommen zu haben. Meistens handelte es sich dabei um Freunde, deutlich seltener um gut geschulte Begleiter wie Tom.



Aus einer hübschen Vase werden "Himmel und Landmassen"

Mit seinem Schützling hat Tom sich darauf geeinigt, dass Samuel mit einer leicht dosierten "Pappe" einsteigt. So nennen sich die kleinen Löschpapierstückchen, auf die die LSD-Lösung aufgetropft wird (siehe Infobox unten). Obwohl sich damit eher milde Effekte einstellen werden und Angstzustände weniger wahrscheinlich sind, weist Tom Samuel auf die Risiken hin. LSD kann verborgene psychische Störungen hervorbringen. Der innere Zustand und das Umfeld beeinflussen maßgeblich, wie sich die Droge auswirkt.



Hintergrund: LSD LSD Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD, ist eine psychoaktive Droge, die halluzinogen wirkt. Weitere Namen sind Trip oder Acid. Die Wirkung von LSD wird als "psychedelisch" bezeichnet ("die Psyche manifestierend"). Durch ihre Wirkung auf das Bewusstsein erzeugt sie einen Rausch, der verdrängte oder unterbewusste Erlebnisse wieder hervorbringen kann, auch negative. Die Aufnahme erfolgt in der Regel oral über die Schleimhäute. LSD wird in flüssiger Form auf Löschpapier aufgetragen. Die Papierstücke heißen Pappen oder Tickets. Auf Zuckerwürfel geträufelt kann LSD ebenfalls konsumiert werden. Außerdem sind Minipillen im Umlauf, die mit LSD versetzt sind. Diese sogenannten Mikros sind häufig höher dosiert als die Pappen. LSD ist hochpotent und wirkt schon in verschwindend kleinen Mengen ab 15 µg. Von den Trägerstoffen verflüchtigt sich die Droge innerhalb weniger Wochen, wenn sie mit Luft, Licht oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt (Quelle: Drugscouts/Mindzone). Effekte LSD verändert die Wahrnehmung mit Sinnestäuschungen, verändertem Körperbewusstsein und langsamerem Raum- und Zeitgefühl. Es verstärkt Gefühle, steigert die Kreativität und regt die Fantasie an. Gegenstände können sich optisch verformen. Manche berichten, dass sie Farben schmecken und Töne fühlen konnten. Viele beschreiben das Gefühl, mit allem eins zu sein. Meist weiß der Konsument, dass seine Halluzinationen nicht real sind. Er ist hellwach, erlebt den Trip sehr bewusst und kann sich anschließend oft an jede Einzelheit erinnern. Auf einem Trip fühlen sich viele euphorisch. Dies ist jedoch stark abhängig von der Stimmung, den Erwartungen an die Droge sowie von der Umgebung und wie man sie wahrnimmt. Wer in negativer Grundstimmung LSD nimmt, kann in Panik geraten. Viele können Realität und Trip dann nicht mehr auseinander halten. So ein Horrortrip kann das Gefühl erzeugen, bedroht oder fremdbestimmt zu sein oder nicht mehr nüchtern zu werden. Risiken Im Rausch kann die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein. Es kann zu Schweißausbrüchen kommen, Gleichgewichts- und Orientierungssinn können gestört sein. Die Pupillen weiten sich, einigen Konsumenten wird schwindelig und übel. Manche bekommen unkontrollierbare Angst. Die größte Gefahr sind Unfälle oder sogar selbstzerstörerisches Verhalten durch die verzerrte Wahrnehmung. Manche überschätzen sich etwa auf dem Trip und denken, sie könnten fliegen oder fahrende Autos stoppen. Auch Distanzen und Geschwindigkeiten schätzen viele falsch ein. Wer auf LSD ist, spürt mitunter die Wirkung anderer Drogen wie Alkohol nicht, deshalb besteht das Risiko einer Überdosierung. Auch die Effekte von Kokain kann LSD überdecken, die Drogen arbeiten jedoch in ihrer psychoaktiven Wirkung gegeneinander. Konsumenten empfinden das als eher unangenehm. Wer MDMA und LSD mischt, dem droht bei hohen Dosierungen ein Hitzschlag. Speed kann den LSD-Trip unkontrollierbar werden lassen. Folgeschäden LSD hinterlässt nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar keine körperlichen Schäden, kann aber für die Psyche zu einer erheblichen Belastung werden. Dazu ist nicht einmal Langzeitkonsum erforderlich. Menschen mit einer Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung können schon auf dem ersten LSD-Trip eine Psychose erleiden. Wer den Trip zunächst gut vertragen hat, kann danach trotzdem sogenannte Flashbacks bekommen. Ohne noch einmal konsumiert zu haben, können in Einzelfällen noch Wochen später unangenehme Rauschwirkungen eintreten. Die Droge kann zugleich psychisch abhängig machen.

"Kannst du mir meine Brille reichen? Das Tuch fängt an, sich zu bewegen", sagt Samuel nach knapp zehn Minuten. Tom reicht sie ihm und antwortet grinsend: "Genieß es." Fasziniert starrt Samuel auf das Mandala. Richtig beschreiben könne er nicht, was er gerade sehe, die Art der Bewegungen seien vollkommen unüblich und auch eine Vase, die neben dem Tuch steht, beeindruckt ihn nachhaltig. Für das nüchterne Auge ist sie oben ocker, unten blau. Hübsch, aber nicht symbolträchtig. Samuel hingegen sieht in seinem Rausch "Himmel und Landmassen, die sich gegeneinander verschieben".

Von da an scheint das ganze Zimmer für Samuel zum Leben zu erwachen. Er beschreibt, wie sich Wellen über den Boden ausbreiten und eine Kinderzeichnung an der Wand zu einem Waldboden voller Wurzeln und herumkriechenden Tieren verformt. "Ich habe das Gefühl, das Zimmer atmet", sagt er und fährt mit seiner Hand durch die Luft. "Meine Hand zieht Schweife. Oh Mann, ist das krass." Dann schaut er herüber und kann kaum aufhören zu lachen: "Ich seh dein Gesicht als grüne Pixel."

Bevor Samuel und Tom sich für die Drogenreise trafen, hatten sie sich wochenlang vorbereitet. Nicht nur musste ein Ort gefunden werden – letztlich die Wohnung einer Freundin –, Samuel wollte den Menschen genau kennenlernen, der seine Reise auf LSD überwachen sollte. Zudem legte er Regeln für die Berichterstattung fest: Familie, Freunde, Bekannte – niemand dürfe ihn erkennen, deshalb sind detailliertere Beschreibungen seiner Person tabu. "Ich will selbst entscheiden, ob Menschen aus meinem Umfeld anschließend davon erfahren."

Ich will wissen, wie Musik dann klingt. Samuel, der erstmals LSD probiert

Tom wiederum hat in einem intensiven Vorgespräch mit Samuel geklärt, was dieser sich von der LSD-Erfahrung verspricht. "Ich habe es noch nie ausprobiert, aber mich reizt das schon lange", erzählte Samuel. "Ich möchte wissen, was ich sehe, wenn ich LSD genommen habe und ich will wissen, wie Musik dann klingt." Für den Tag des Rauschs hat er eine Liste von Bands erstellt, die er währenddessen hören möchte. Tom hat die Musik besorgt und Samuel ist beruhigt: Auf Tom kann er sich verlassen

Wie der Global Drug Survey zeigt, sind viele Menschen vor ihrer ersten Erfahrung mit LSD sehr aufgeregt (67,9 Prozent) und haben auch ein wenig Angst davor (59,8 Prozent). 86,2 Prozent haben sich zuvor mit den Auswirkungen auseinandergesetzt, 49 Prozent haben sich intensiv damit beschäftigt.

*Name von der Redaktion geändert