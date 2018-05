Dieser Artikel ist Teil der Serie Global Drug Survey in der ZEIT ONLINE über Drogen im Alltag berichtet. Dazu haben wir gerade exklusiv Ergebnisse der gleichnamigen weltweit größten Drogenumfrage veröffentlicht.



Jennifer tanzte, trank Alkohol, nahm zwei Pillen Ecstasy. Dann brach sie zusammen. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie starb. Die vermutete Todesursache: Überdosis. Ecstasy zählt zu den am häufigsten konsumierten illegalen Drogen in Deutschland. Durch Jennifers Fall, über den das Magazin Der Spiegel im März berichtet hat, geriet die sehr riskante Droge jüngst wieder in den Fokus.

Ecstasy ist MDMA in Pillenform. Die Amphetamine sollen für einen künstlich unbeschwerten Abend sorgen, dazu anregen, ausgelassen zu tanzen, ohne müde zu werden. Doch wer Ecstasy nimmt, bricht nicht nur das Gesetz, sondern setzt sich erheblichen Gesundheitsgefahren aus – sowohl während des Rausches als auch längerfristig. Wegen der Risiken wäre es das Sicherste, ganz die Finger davon zu lassen. Doch die Erfahrung über Jahrzehnte hat gezeigt, dass Verbote und Warnungen nicht verhindern, dass viele junge Menschen MDMA ausprobieren oder öfter nehmen. Tun sie das ohne jegliche Vorkenntnisse, wird das besonders gefährlich. Daher sind führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überzeugt, dass die Aufklärung auch über den Konsum von illegalen Drogen wichtig ist.



Wie ist schlechter Stoff zu erkennen? Welche Risiken birgt die illegale Droge? Wie lassen diese sich mindern? Viele Konsumenten wissen es nicht. Das zeigen auch die aktuellen Ergebnisse der weltweit größten Drogenumfrage, dem Global Drug Survey 2018. Beinahe ein Drittel der rund 130.000 Befragten gab an, vor ihrem ersten Mal nur wenig oder gar nichts über die Droge gewusst zu haben. Und knapp die Hälfte nahm direkt eine ganze Pille, statt sich stückweise heranzutasten.

Wer Risiken vermeidet, hat mehr Spaß im Rausch

Das Wissen über die Gefahren von Drogen wird niemals jeden davon abhalten, sie zu konsumieren. Wer MDMA nimmt, tut das für den Rausch, und nicht, um über mögliche Schäden nachzudenken. Doch wer die illegale Droge unbedingt konsumieren möchte, sollte genau dies vorab tun. Auch die Forschenden hinter dem Global Drug Survey sind davon überzeugt, dass die Erfahrungen von Drogenkennern und -konsumentinnen dabei helfen können, den Konsum sicherer zu gestalten. Sie vermuten sogar: Wer Risiken vermeidet, hat mehr Spaß im Rausch. Deshalb haben die Experten mithilfe von Antworten aus dem Global Drug Survey wichtige Informationen für MDMA-Konsumenten zusammengestellt. Dazu gehören 14 Tipps für einen möglichst sicheren Konsum – Sie finden sie oben in der Kartengeschichte – und eine Einschätzung, wie eine möglichst risikofreie Ecstasy-Pille aussehen sollte.

Im Vergleich zu anderen Rauschmitteln gilt MDMA als sicher. Insgesamt 1.333 Tote durch Rauschgifte hat das BKA im Jahr 2016 gezählt (Bundeslagebilder Rauschgiftkriminalität: Bundeskriminalamt). Zwei der Todesfälle ließen sich allein auf Amphetaminderivate zurückführen. 16 weitere auf den Konsum von MDMA und ähnlichen Substanzen mit anderen Stoffen. Zum Vergleich: Es gab 277 Vergiftungen durch Opiate wie Heroin oder Morphin. Auch ist MDMA nicht so gefährlich wie Kokain oder Methamphetamin.



Drastische negative Wirkungen hat MDMA dennoch. Übelkeit, Unruhe, möglicherweise Angstzustände, verstärkte Depression oder Kreislaufzusammenbrüche beispielsweise sind nicht selten. Die Droge regt das Nervensystem dazu an, vermehrt Botenstoffe auszuschütten – allen voran Serotonin. Das hebt in den meisten Fällen die Stimmung, verdrängt aber Durst, Hunger oder Schmerzempfinden. Die Muskeln können verkrampfen, Herzrhythmus und Körpertemperatur sich ungewollt stark erhöhen.



Wie sieht eine möglichst risikofreie Pille aus?

Im Global Drug Survey fragten die Wissenschaftlerinnen und Forscher, ob MDMA-Erfahrene Tipps geben könnten, wie eine möglichst risikofreie Ecstasy-Pille aussehen könnte. Die Antworten:



Menge : Die Pille sollte zwischen 100 und 200 Milligramm MDMA enthalten. Unabhängig davon, wie groß sie ist. 88 Prozent der Befragten waren für eine Gravur, an der die genaue Dosis abgelesen werden kann.



: Die Pille sollte zwischen 100 und 200 Milligramm MDMA enthalten. Unabhängig davon, wie groß sie ist. 88 Prozent der Befragten waren für eine Gravur, an der die genaue Dosis abgelesen werden kann. Form : Groß und leicht zu teilen sollten Pillen sein. Knapp mehr als die Hälfte der Befragten war für Tabletten, die sich halbieren lassen. Etwa 40 Prozent sprach sich für Markierungen aus, um Pillen zu vierteln.

: Groß und leicht zu teilen sollten Pillen sein. Knapp mehr als die Hälfte der Befragten war für Tabletten, die sich halbieren lassen. Etwa 40 Prozent sprach sich für Markierungen aus, um Pillen zu vierteln. Aussehen: Die beliebtesten Farben sind lila, blau und rot. 62,5 Prozent sagte jedoch aus, das Aussehen sei nicht relevant.

Die Rechtslage: Freiheitsstrafe schon bei Besitz

Allein der Besitz von Ecstasy kann nach Paragraf 29 des Betäubungsmittelgesetzes unter Umständen mit einer Gefängnisstrafe enden – bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kann kommen, wer damit handelt oder erhebliche Mengen besitzt. Auch der Entzug der Fahrerlaubnis und hohe Geldstrafen können die Folge sein, wenn man mit MDMA erwischt wird. Wer wegen eines solchen Deliktes verurteilt wurde, ist offiziell vorbestraft, was auch den Zugang zu bestimmten Berufen (Polizeiausbildung oder Jurastudium) ausschließt.



