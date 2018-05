Nach einem Ebola-Fall in der kongolesischen Millionenstadt Mbandaka hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Risikoeinschätzung verschärft. Die Organisation erhöhte die Gefahrenstufe auf "sehr hoch". Das Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo bestätigte außerdem elf neue Infektionen in der nahe gelegenen Kleinstadt Bikoro.



Nachdem die meisten Verdachtsfälle zuvor auf dem Land gemeldet worden waren, wertete der stellvertretende Generaldirektor der Notfalleinheit der WHO den Ebola-Fall aus Mbandaka am Donnerstag als "game changer". Ebola in der Stadt sei "ein völlig anderes Phänomen als auf dem Land, weil Menschen in städtischen Gebieten viel mehr Kontakt haben". Anders als auf dem Land könne sich die Krankheit in Städten rasant ausbreiten.

Experten sind besorgt, dass die Krankheit sich bis in die Hauptstadt Kinshasa flussabwärts von Mbandaka ausbreiten könnte. In der Hauptstadt am Kongo-Fluss leben zehn Millionen Menschen, teilweise in überfüllten Armenvierteln ohne richtige Abwassersysteme. Im vergangenen Monat wurde das hoch ansteckende Virus nach Angaben der WHO bei 45 Patienten vermutet, in 14 Fällen sei die Infektion bestätigt worden. 25 Patienten seien bislang gestorben. Es gebe keine neuen Infektionen beim Gesundheitspersonal.

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.

Die WHO arbeitet eng mit den Behörden im Kongo zusammen. 4.300 Dosen eines experimentellen Impfstoffs wurden bislang nach Kinshasa geschickt, 7.500 weitere Dosen sollen folgen. Der Impfstoff wurde noch nicht offiziell zugelassen, gilt aber als hocheffektiv und darf nach Absprache internationaler Gesundheitsbehörden eingesetzt werden. Es sollen alle Personen geimpft werden, die möglicherweise mit einem Ebola-Patienten in Kontakt gekommen sind. Sprachbarrieren und die hohen Temperaturen könnten die Verabreichung der kühl zu lagernden Impfdosen jedoch erschweren, befürchtete WHO-Experte Henry Salama. Im Fall einer Epidemie stehen nach Angaben des Herstellers Merck (MRK.N) weitere 300.000 Dosen des Impfstoffs zur Verfügung.

Das UN-Kinderhilfswerk wird nach eigenen Angaben zusammen mit der kongolesischen Regierung und anderen Organisationen Hunderte Helferinnen und Helfer mobilisieren. Sie werden demnach Kinder und Familien über die Gefahren von und Schutz gegen Ebola informieren. EU-Kommissar Christos Stylianides kündigte an, 1,6 Millionen Euro zur Bekämpfung der Seuche bereitzustellen und Flüge für Helfer und Ausrüstung zu organisieren.



Ebola-Risiko international noch "niedrig"

Dies ist der neunte bekannte Ausbruch der Krankheit im Kongo, seit sie in den 1970er-Jahren zum ersten Mal nachgewiesen wurde. Auch das Risiko für die Nachbarländer wurde von der WHO auf "hoch" heraufgestuft, international sei das Risiko aber noch "niedrig". Für Reise- oder Handelsbeschränkungen gebe es bislang keine Notwendigkeit, so die WHO.



