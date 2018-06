Ja. Bereits am 16. Mai erreichten Ladungen eines experimentellen Ebola-Impfstoffs per Flugzeug den Kongo, gekühlt auf Temperaturen von minus 60 bis minus 80 Grad Celsius. Sie sollen helfen, den Ausbruch einzudämmen. Für viele Forscherinnen und Wissenschaftler ist der Impfstoff eine große Hoffnung. Er wird allen verabreicht, die Kontakt zu Patientinnen und Patienten hatten, die nachweislich an Ebola erkrankt sind. In einem Ringverfahren werden diese Menschen bestimmt: Wer lebte in den vergangenen 21 Tagen in einem Haushalt, in dem jemand erkrankt ist? Wer besuchte einen Ebola-Kranken in der Klinik? Wer kam potentiell in Kontakt mit den Körperflüssigkeiten eines bereits Erkrankten? Neben Freunden und Familie der Erkrankten werden also auch Gesundheitsarbeiter und Ärztinnen geimpft. Geimpft wird im Übrigen nur, wer der Impfung zustimmt, wie die WHO auf Anfrage mitteilt. "Täglich können nur zwischen 30 bis 50 Menschen geimpft werden, da die Impfung mit dem experimentellen Impfstoff unter Studienbedingungen durchgeführt werden muss", erklärt Iza Ciglenecki, Einsatzleiterin von Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Das bedeutet, dass alle Geimpften streng überwacht werden müssen, denn der Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Inzwischen wurden mehr als 3.000 Menschen im Kongo geimpft.



These mothers and babies were lining up for vaccination this morning at Ouanga health centre in Central African Republic. This country needs urgent support for maternal and child health. Too many die young. pic.twitter.com/Il1LHykfCc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 12. Juni 2018

Der Impfstoff, der aktuell verwendet wird, heißt rVSV-ZEBOV. Im Rahmen einer Studie wurde er bereits am Ende der Westafrika-Epidemie in Guinea eingesetzt: In einem zweistufigen Verfahren impfte man eine Gruppe von Kontaktpersonen sofort, eine zweite Gruppe zeitversetzt nach drei Wochen. Wer zuerst und wer später geimpft wurde, bestimmte der Zufall. In der ersten Gruppe traten in den zehn Tagen nach der Impfung keine weiteren Ebola-Erkrankungen auf. Von den später Geimpften erkrankten hingegen 23 Personen (Lancet: Henao-Restrepo et al., 2017). Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind das sehr vielversprechende Ergebnisse, womöglich ist der Impfstoff sehr wirksam. Von einer hundertprozentigen Wirksamkeit zu sprechen, wie manche Medien es taten, ist bei der geringen Probandenzahl allerdings viel zu früh.



Die Vakzine besteht aus abgeschwächten Rhabdoviren, zu denen auch der Tollwut-Erreger zählt. In deren Erbgut haben Forscher ein Protein des Zaire-Ebola-Virus eingeschleust. Die Impfung mit dem Virus löst eine Immunantwort beim Menschen aus sowie die Produktion von Antikörpern, die es braucht, um eine Erkrankung zu bekämpfen (Philosophical Transactions B: Lambe et al., 2017 und Lancet: Huttner et al., 2018).