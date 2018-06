Von 100.000 Einwohnern haben in Berlin laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung 153 Personen zwischen 2013 und 2016 ein künstliches Kniegelenk erhalten. In Bayern waren es demnach 260 Personen.



Insgesamt nahm die Zahl solcher Operationen der Erhebung zufolge zwischen 2013 und 2016 um 18 Prozent auf 169.000 zu. "Erklärbar ist dieser Trend weder durch medizinische noch durch demografische oder geografische Einflussfaktoren", schreiben die Autoren der Studie.



Vor allem zwei Punkte der Untersuchung geben Anlass, die Notwendigkeit der Eingriffe infrage zu stellen. Erstaunliche Unterschiede legt die Studie im regionalen Vergleich dar: Der Einsatz von künstlichen Kniegelenken variiere in den Bundesländern stark. Auf Bayern als Spitzenreiter der Knieprothetik folgten Thüringen mit 234 Eingriffen pro 100.000 Einwohner sowie Hessen und Sachsen-Anhalt mit je 217. Dagegen würden in Mecklenburg-Vorpommern nur bei 164 von 100.000 Patientinnen und Patienten neue Kniegelenke eingesetzt werden, weniger seien es nur noch in Berlin. Die Wahrscheinlichkeit, eine Knieprothese zu erhalten, sei damit in Bayern um 70 Prozent höher als in der Bundeshauptstadt.



Aber auch das Alter der Patientinnen und Patienten, die ein neues Kniegelenk erhalten, ist zu beachten: Der Anteil der unter 60-Jährigen steige kontinuierlich. 2016 waren es 33.000 Personen und damit 23 Prozent mehr als 2013. Verglichen mit dem Jahr 2009 stieg die Zahl sogar um ein Drittel. Brigitte Mohn, die dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung angehört, bezeichnete diesen Trend als "besorgniserregend": "Dass immer mehr jüngere Patienten Knieprothesen bekommen, lässt fragen, ob die Operationen wirklich medizinisch indiziert sind", sagte Mohn.



Finanzielle Interessen als Grund?

Je jünger Patienten bei der ersten Kniegelenk-OP seien, desto höher sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Prothese im Lauf der Zeit ausgewechselt werden müsse. Für Patienten, die zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr eine Knieprothese erhalten, bemessen die Studienautoren das Risiko mit Werten zwischen 15 und 35 Prozent. Von Kniepatienten über 70 seien dagegen nur vier bis acht Prozent betroffen. Wechseloperationen führen häufiger zu Komplikationen und zu schlechteren Ergebnissen als die Erstoperation.

Wie lässt sich die gestiegene Zahl der eingesetzten Knieprothesen aber erklären? Für die Studie der Bertelsmann Stiftung wurden nach Angaben der Autorinnen und Autoren Interviews mit Orthopäden, Krankenkassen- und Klinikvertretern ausgewertet, die angesichts des Zuwachses der Fälle und der regionalen Unterschiede vor allem einen Grund unterstellen: finanzielle Interessen. Seit 2013 sei die Pauschale, die Kliniken für den Einsatz einer Knieprothese erhalten, mehrfach erhöht worden – der Eingriff sei schlichtweg lukrativ. Zudem würde niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten häufig kein ausreichendes Budget für konservative Therapieansätze wie Physiotherapie zur Verfügung zu stehen.