Die Bereitschaft des Klinikpersonals, auch im stressigen Alltag der Kliniken an die Organspende zu denken, hat sich erhöht. Die Zahl der Kontaktaufnahmen seitens der Krankenhäuser sei im Vergleich im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 1.373 gestiegen, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit. Mit dem Anstieg der Meldungen werde ein zentrales Hindernis für Organtransplantationen abgebaut.

In den ersten sechs Monaten konnten den Angaben nach 484 Spendern Organe entnommen werden, 72 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der über die zentrale Plattform Eurotransplant vermittelten Organe stieg damit um 245 auf 1.576. Die Zahl der Transplantationen in Deutschland stieg um 1.410 auf 1.623 – wobei hier auch Organe eingerechnet sind, die Eurotransplant nach Deutschland vermittelt. Im Jahr 2017 hatte es so wenige Organspenden in Deutschland gegeben, wie seit zwei Jahrzehnte nicht mehr (Eurotransplant: 2018, PDF).



Geschätzt warten mehr als 10.000 Menschen derzeit auf ein Organ, durch das sie eine Überlebenschance hätten: Die meisten, etwa 8.000, brauchen eine Niere. Nur ein Drittel bekommt in der Regel eine vermittelt – und zwar nicht zwingend aus Deutschland, sondern von irgendjemandem aus einem der Eurotransplant-Länder. Lediglich von 769 deutschen Verstorbenen wurden 2017 Organspenden entnommen. Gleichzeitig starben so jeden Tag im Schnitt drei Menschen, die auf der Warteliste standen.

Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird der hirntote Spender auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängern gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob derjenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder auch nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich, Belgien und Spanien gilt die Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer auch mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt auch Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freunden gespendet werden. Jeder Lebenspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen nur in den deutschlandweit gut 50 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den Skandalen von 2011 wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation hofft nun, dass sich die positive Entwicklung für 2018 verstetigt. "Die aktuellen Zahlen sind eine Momentaufnahme, die nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass den Diskussionen jetzt strukturelle Veränderungen folgen müssen", sagte Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der DSO.



Für den starken Rückgang der Transplantationen und Spenden in der jüngeren Vergangenheit macht die Stiftung nicht eine gesunkene Spendenbereitschaft verantwortlich. Vielmehr verhinderte der von hohem Arbeitsdruck gekennzeichnete Klinikalltag, dass die Vermittlungsstelle überhaupt Kenntnis von Organen erhielt. Eine Studie habe ergeben, dass Entnahmekrankenhäuser "mögliche Organspender immer seltener erkennen und melden", hieß es in einer Mitteilung. Gelänge es, diesen Prozess in den Krankenhäusern "organisatorisch und politisch zu stärken", könnte die Zahl der Spenderorgane erheblich steigen.