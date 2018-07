Es kommt vor, dass Frauen nicht ausreichend feucht werden, um Sex genießen zu können. Aber es gibt auch das Gegenteil: Frauen, die erregt so feucht sind, dass sie kaum noch etwas spüren – manchmal nicht einmal den Penis, wenn sie mit einem Mann schlafen. Der rutscht dann hin und wieder sogar aus der Vagina. Was lässt sich tun, wenn man das Gefühl hat, zu feucht zu sein? Welchen Einfluss hat der Monatszyklus? Und was führt leichter zum Orgasmus: feucht oder trocken?

Im Sommerspecial von Ist das normal? beantwortet die Sexualtherapeutin Melanie Büttner eine viel gestellte Sexfrage, klärt einen Mythos auf oder geht auf Hörer ein, die sich per Sprachnachricht bei uns gemeldet haben. Das Ganze wird moderiert von ZEIT-ONLINE-Redakteurin Alina Schadwinkel und dem stellvertretenden Ressortleiter für Wissen und Digital, Sven Stockrahm.

Weitere Informationen:

Ein Forscherteam in den USA fand heraus: Frauen haben es lieber, wenn der Sex feucht ist statt trocken – sie können dann auch leichter zum Orgasmus kommen (The journal of sexual medicine: Jozkowski et al., 2013).

Produkte, die die Vagina austrocknen, können das Risiko für Hautirritationen und Entzündungen erhöhen. Und damit jenes für eine HIV-Infektion (International Family Planning Perspectives: Kun, 1998).



