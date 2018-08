Zwischen der Gesundheit von Kindern und dem Bildungsniveau ihrer Eltern gibt es einen engen Zusammenhang. Zu diesem Ergebnis kommen die Autorinnen und Autoren des Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Mädchen und Jungen in Familien mit einem niedrigeren Bildungsstatus der Eltern seien bis zu dreimal häufiger von Erkrankungen wie Karies oder Übergewicht betroffen als Kinder aus Akademikerhaushalten. Für den Report wertete die Universität Bielefeld im Auftrag der DAK-Gesundheit Versichertendaten aus dem Jahr 2016 von fast 600.000 Kindern und 430.000 Eltern aus.

Kinder von Eltern ohne Abschluss seien zudem im Alter zwischen fünf und neun Jahren bis zu zweieinhalbmal häufiger von Fettleibigkeit betroffen als Akademikerkinder. Bei Karies gebe es 2,8-mal so viele Fälle. Bei Entwicklungsstörungen wie Sprach- und Sprechproblemen sind Kinder von Eltern ohne Ausbildungsabschluss zu 45 Prozent häufiger betroffen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Verhaltensstörungen mit einem Unterschied von 44 Prozent.

Der Report zeigt auch den Einfluss des sozioökonomischen Familienhintergrundes auf die Art der Gesundheitsversorgung: Kinder bildungsarmer Eltern haben bis zu 68 Prozent mehr Krankenhausaufenthalte und bekommen bis zu 43 Prozent mehr Arzneimittel verschrieben als Kinder von Eltern mit hohem Bildungsabschluss. Im direkten Vergleich haben die Bildungseinflüsse der Familie laut der Studie deutlich größere Auswirkungen auf die Kindergesundheit als etwa Einkommensunterschiede.

"Die gesundheitliche Ungleichheit zwischen den Familien ist größer als gedacht", sagte der Vorstandschef der DAK-Gesundheit, Andreas Storm. Es gebe nachweislich erhöhte Risiken für benachteiligte Kinder. "Wenn das Elternhaus krank macht, hängt die Diagnose der Kinder oft mit dem Lebensstil von Mutter oder Vater zusammen."

Die Nährwertampel als Lösung?

Die Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Martina Stamm-Fibich, forderte die Einführung einer Nährwertampel als Konsequenz aus dem Report. Die Regierung müsse benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern leicht verständliche Informationen darüber an die Hand geben, welche Lebensmittel gesund sind und welche nicht. "Wie viele solcher Berichte müssen noch erscheinen, bis die Gegner gesunder Ernährung endlich damit aufhören, vernünftige und einfache Lösungen wie die Nährwertampel zu bekämpfen?", sagte sie.

In Deutschland haben zuletzt mehr als 2.000 Ärztinnen und Ärzte die Bundesregierung aufgefordert, sich für eine Nährwertampel einzusetzen. Durch solch eine Kennzeichnung könnten Verbraucher auf einen Blick erkennen, was gesund ist und was nicht. Die Nahrungsmittelindustrie ist allerdings gegen die Einführung einer Nährwertampel.

Jedes vierte Kind ist körperlich chronisch krank

Der Kinder- und Jugendreport listete zudem auf, wie viele Kinder insgesamt an Gesundheitsproblemen leiden: Der Studie zufolge ist jedes vierte Kind körperlich und jedes zehnte psychisch chronisch krank. Für die Versorgung aller Minderjährigen gebe die DAK im Jahr 527 Millionen Euro aus. Die Hälfte der Kosten entfalle dabei auf nur drei Prozent der versicherten Kinder. 90 Prozent aller Kinder sind wenigstens einmal im Jahr beim Arzt oder im Krankenhaus.

Die häufigsten Erkrankungen im Kindesalter sind laut der Untersuchung Atemwegserkrankungen. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) aller Mädchen und Jungen hatte beispielsweise im Jahr 2016 eine Erkältung oder Bronchitis. Danach folgten Infektionskrankheiten (37 Prozent), Augenerkrankungen (30 Prozent), psychische Leiden (26 Prozent) und Hauterkrankungen (25 Prozent).