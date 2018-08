Rund 41.000 Kinder und Erwachsene haben sich allein in der ersten Hälfte dieses Jahres in Europa mit Masern infiziert, berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 37 von ihnen starben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 gab es nur knapp 24.000 Masernfälle. Ist das nun ein alarmierender Anstieg oder ein ganz normaler Ausreißer? Das erklärt Dorothea Matysiak-Klose, Expertin für Impfprävention am Robert Koch-Institut, im Interview.



ZEIT ONLINE: Die Europa-Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation Zsuzsanna Jakab warnte zu Beginn der Woche vor einem "dramatischen Anstieg" der Masernfälle und forderte die Mitgliedstaaten auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen. Sind die neuen Zahlen wirklich so besorgniserregend?

Dorothea Matysiak-Klose: Durchaus, im ersten Halbjahr dieses Jahres sind in Europa erheblich mehr Fälle aufgetreten als sonst in dieser Dekade im Schnitt pro Jahr. Das ist wirklich besorgniserregend und frustrierend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die Masern in Kürze eliminieren wollen, also die Bevölkerung so immun machen wollen, dass jeder Masernausbruch im Keim erstickt wird.

ZEIT ONLINE: Ehrlicherweise muss man sagen, dass etwa die Hälfte aller Fälle dieses Jahr in der Ukraine auftraten. Und in der Ukraine herrscht seit 2014 Krieg. Es scheint sich also weniger um ein europäisches als um ein regionales Problem zu handeln.



Dorothea Matysiak-Klose ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Impfprävention am Robert Koch-Institut. Dort entwickelt sie unter anderem Strategien, mit denen Krankheiten wie Masern oder Röteln durch Impfungen in der Bevölkerung zurückgedrängt werden können. © Dorothea Matysiak-Klose

Matysiak-Klose: Fast immer, wenn wir einen starken Anstieg an Masernfällen sehen, handelt es sich zunächst eher um ein regionales Phänomen, welches aber schnell zu einem europäischen werden kann. Die Fälle erstrecken sich nicht homogen über ganz Europa und treffen auch nicht immer die gleichen Länder. Trotzdem: So extrem hohe Fallzahlen wie in der Ukraine sind selten.



ZEIT ONLINE: Was könnten die Gründe dafür sein?



Matysiak-Klose: Die Impfquoten, die in der Ukraine eigentlich immer recht gut waren, sind dort in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Das hat dazu geführt, dass in diesen Jahren die Anzahl jener, welche für den Erreger empfänglich sind, über alle Altersgruppen angestiegen ist. Fest steht: Je schlechter die Immunität in der Bevölkerung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Ausbruch gibt, wenn Masern ins Land hereingetragen werden.



ZEIT ONLINE: Sie sagen "hereingetragen" – wie kommt es überhaupt zu einem Ausbruch?



Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allem in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den Siebzigerjahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2016 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 89.780 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Damit war 2016 das erste Jahr, in dem die Zahl der Maserntoten unter der 100.000-Marke lag. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 84 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächten Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15 bis 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Besonders wegen einer sehr niedrigen Impfquote bei Zweitimpfungen von kleinen Kindern ist die Immunität hierzulande niedriger, als von der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern in einem Land als eliminiert. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind, eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Dazu zählen Rötungen an der Einstichstelle kurz nach der Impfung und kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten. Teilweise leiden Patienten an Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Noch seltener sind allergische Reaktionen, länger andauernde Gelenkentzündungen oder eine mögliche Hirnentzündung.

Matysiak-Klose: Masern sind hochansteckend, viel ansteckender als Ebola, die Grippe oder andere Viren, vor denen viele Menschen Angst haben. Um sich anzustecken, reicht es oft schon, sich in einem Raum zu befinden, in dem kurz zuvor eine infizierte Person war. Noch dazu ähneln die ersten Symptome eher einem grippalen Infekt, ehe sich eine Diagnose sicherer anhand des typischen Hautausschlages stellen lässt. Potenziell können sich Masern also sehr schnell ausbreiten. Vorausgesetzt, sie treffen auf eine Bevölkerung, die nicht genügend Bevölkerungsimmunität hat.