Malaria zählt noch immer zu den tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Besonders in armen Ländern belegt sie Platz sechs der häufigsten Todesursachen. Weltweit verzeichnete die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2016 insgesamt mehr als 216 Millionen Malariafälle, etwa 450.000 Menschen starben an den Folgen. Mehr als ein Drittel von ihnen waren Kinder bis zu fünf Jahren. Trotz gewaltiger Anstrengungen ein Heilmittel zu finden, scheint der Weg dahin noch weit.

Versuche gibt es genug. Um gegen Malaria vorzugehen, konzentrieren sich Forscherinnen und Forscher nicht nur auf einen Impfstoff gegen den Erreger selbst. Vielmehr versuchen sie, dessen Überträger zu bekämpfen: die weiblichen Mücken der Gattung Anopheles. Und mit bekämpfen ist gemeint: so viele zu töten, bis kaum noch genug übrig sind, um die Seuche weitergeben zu können. Mehr als 400 Anopheles-Arten gibt es weltweit – die meisten halten sich in tropischen oder subtropischen Gebieten auf –, rund 30 davon können den Erreger, den Plasmodium-Parasiten, mit einem Stich in den menschlichen Blutkreislauf einschleusen.



An einer dieser Arten, Anopheles gambiae, haben Biologen und eine Biologin des Imperial College London nun erfolgreich eine neue Vernichtungsmethode getestet (Nature Biotechnology: Kyrou et al., 2018). Mithilfe der Genschere Crispr/Cas9, des vielleicht mächtigsten Werkzeuges der modernen Genetik, manipulierten sie die Fruchtbarkeit von Anopheles-Weibchen. Zur Erinnerung: Mit Crispr/Cas9 können Genetikerinnen und Genetiker im Labor gezielt und präzise Gene zerschneiden und ganze Erbgutabschnitte eines Organismus entfernen oder ersetzen. Sehr schnell und mitunter kostengünstig können so zum Beispiel widerstandsfähigere Nutzpflanzen gezüchtet oder künftig auch genetische Krankheiten therapiert werden. Oder, wie in diesem Fall, lässt sich die Evolution ganzer Insektenpopulationen steuern.

In kontrollierten Laborexperimenten setzten die Londoner Wissenschaftler die Crispr/Cas9-Methode beim Doublesex-Gen der Malariamoskitos ein. Dieses Gen bestimmt darüber, wie sich die Geschlechter der Mücken entwickeln. Mithilfe der Genschere veränderten die Forscher gezielt das Erbgut von 150 männlichen Mücken. Diese steckten die Wissenschaftler mit 150 weiteren männlichen Mücken zusammen, die keinerlei Genbehandlung erhalten hatten. Dann kamen noch 300 Anopheles-Weibchen dazu, die ebenfalls noch unverändertes Erbgut hatten. Anschließend pflanzten sich die Mücken fort.



Die gezielt geschaffene Mutation im Doublesex-Gen mindert allerdings die Fruchtbarkeit der Weibchen dramatisch, sofern sie in beiden Teilen des doppelten Chromosomensatzes ihrer geschlechtsspezifischen Gene vorliegt. Die Forscher schleusten also eine Fehlfunktion in die Gene der Männchen ein, die diese durch Vererbung an ihre Nachfahren – und dabei entscheidend – an die Weibchen weitergaben. Zusätzlich beschleunigte das Forscherteam die Vererbung des veränderten Gens, eine Methode, die als Gene Drive bekannt ist. Nach nur wenigen Mückengenerationen waren schließlich kaum noch fruchtbare Weibchen übrig und die gesamte Population kollabierte.



Das Team rund um den Biochemiker Kyros Kyrou hofft, mit ihrem Gene Drive beim Doublesex-Gen die "Achillesferse" von Krankheiten entwickelt zu haben, die durch Insekten übertragen werden. Ihre Methode sei "ein seit Langem gesuchtes wissenschaftliches und technisches Ziel" gewesen, schreiben sie in ihrer Studie. Denn nicht nur Malaria ließe sich so womöglich bekämpfen. Denguefieber, die Schlafkrankheit oder kindliche Fehlbildungen durch das Zikavirus könnten ebenfalls zurückgedrängt werden. Alles Krankheiten, deren Erreger Mücken verbreiten. Bisherige Versuche, krankheitsbringende Insekten zu dezimieren, sind nur begrenzt erfolgreich. Vor allem Insektizide haben meist weitreichende Nebenwirkungen: Vielerorts sind Mücken immun gegen die Giftstoffe geworden und auch harmlose Insektenarten werden nicht selten durch die Mittel beeinträchtigt.



Zwar versuchten Forscherinnen und Forscher bereits, Insektenmännchen durch radioaktive Strahlung unfruchtbar zu machen, um Populationen zu verkleinern. Das verursachte jedoch nur eine kleine Delle in der Bevölkerungskurve der Tiere: Unfruchtbare Männchen können sich zwar nicht fortpflanzen, sie sterben aber irgendwann aus. Und die übrige Population kann sich nach einigen Generationen erholen.

Was ist Malaria? Was ist Malaria? Malaria ist eine Krankheit, die durch den Stich weiblicher Anopheles-Mücken übertragen wird. Dabei gelangt ein Parasit ins Blut, der sich dort vermehrt und den Organismus schädigt. Je nach Art des Erregers leiden die Patientinnen und Patienten an grippeähnlichen Symptomen, schweren Fieberschüben und an Schädigungen der Organe. Insgesamt gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 216 Millionen infizierte Menschen. Um die 450.000 Menschen starben infolge der Infektion im Jahr 2016. Die Erreger Lange waren nur vier Erreger bekannt, die beim Menschen Malaria auslösen: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale und Plasmodium malariae. Am tödlichsten ist Plasmodium falciparum, der die Malaria tropica verursacht. Infektionen mit einem der drei anderen Erreger verlaufen eher gutartig. Vor gut sieben Jahren wandelte sich das Quartett der Malariaerreger zu einem Quintett: Plasmodium knowlesi wurde als ernst zu nehmender Krankheitsauslöser für den Menschen erkannt. Malaria als Reisekrankheit Malaria ist in vielen Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, ein großes Problem. Aber auch Touristen können sich auf Reisen mit den Parasiten infizieren. Informationen dazu, in welchen Ländern eine Malariaprophylaxe durch Medikamente nötig ist, gibt es bei Tropeninstituten wie dem Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und auf den Seiten des Robert Koch-Instituts. Grundsätzlich sollten sich Reisende in tropischen Gebieten mit Moskitonetzen, langer Kleidung und DEET-haltigen Repellents vor Mückenstichen schützen. Denn die Insekten können neben Malaria auch andere Krankheiten, wie Denguefieber, übertragen.

Ungeahnte Folgen für das Ökosystem

Aus diesem Grund ist der neue Gene Drive auch so vielversprechend. Ein Unfruchtbarkeits-Gendefekt, der sich immer weitervererbt, könnte bei Weitem effektiver sein – auch langfristig. Noch ist die Methode aber weit davon entfernt, in der Wildnis gegen Malariaüberträger eingesetzt zu werden.



"Meines Erachtens werden in fünf Jahren noch keine Freilandversuche mit Gene Drive stattfinden", sagte der Biologe Ernst Wimmer dem deutschen Science Media Center zur neuen Studie. Wimmer ist Abteilungsleiter am Johann-Friedrich-Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie an der Universität Göttingen und war nicht an der aktuellen Forschungsarbeit beteiligt. Seiner Meinung nach haben seine Londoner Kollegen einen wichtigen Fortschritt erzielt. Es müssten allerdings noch wichtige Fragen beantwortet werden. Etwa, wie man verhindern könne, dass die Mücken Resistenzen entwickeln – ähnlich wie gegen Insektizide. Bisherige Test mit ähnlichen Methoden zeigten, dass sich das Erbgut der Moskitos nach einigen Generationen wieder erholt. Eine langfristige Lösung ist dafür noch nicht in Sicht.

Außerdem ist unklar, welche Folgen auf ein Ökosystem zukommen, wenn dort ganze Mückenpopulationen einfach verschwinden. Tilly Collins, ebenfalls Forscherin am Imperial College London, hat diese Risiken bereits evaluiert. In einer Studie untersuchte sie, welche Tierarten sich etwa von der Anopheles-gambiae-Art ernähren und ob diese sie brauchen, um zu überleben. Zwar scheint dies nicht der Fall zu sein. Ein Problem könnten aber konkurrierende Spezies sein. Würde eine bestimmte Anopheles-Art aus einem Ökosystem entfernt, könnte es sein, dass sich andere Mücken weiter ausbreiteten – möglicherweise auch solche, die Krankheiten auf den Menschen übertragen (Medical and Veterinary Entomology: Collins et al., 2018).

Letztlich gilt es auch, ethische Fragen auszuräumen, sagt der Biologe Ernst Wimmer: "Für die Freisetzung muss auch der gesellschaftliche Konsens vorhanden sein." Gene Drive ist eine Methode, die unmittelbar in das Zusammenleben von Tieren, aber auch in das des Menschen eingreift. Somit müssen nicht mehr nur wissenschaftliche, sondern auch politische und gesellschaftliche Fragen beantwortet werden, ehe auch nur eine gentechnisch veränderte Mücke in die Wildnis entlassen wird.