Ein Ziehen im Rücken, eine Verbrennung an der Hand oder ein pochender Schädel: Schmerzen erscheinen uns oft unnötig und grausam. Besonders dann, wenn sie nicht mehr aufzuhören scheinen. Wie wichtig Schmerzen sind, wird erst deutlich, wenn wir versuchen, uns ein Leben ohne sie vorzustellen: Die Hand bliebe auf der Herdplatte, bis das Fleisch verbrennen würde. Bakterien in einer ungesäuberten, dafür schmerzfreien Wunde hätten leichtes Spiel, eine möglicherweise tödliche Blutvergiftung wäre nur eine Frage der Zeit. Gebrochene Knochen, innere Verletzungen – wer nichts davon spürt, leidet an einem extrem seltenen, angeborenen genetischen Defekt. Eine geringe Lebenserwartung ist deshalb oft die Regel. Wir brauchen den Schmerz also zum Überleben.



Die Art und Weise, wie Schmerz sich äußert, unterscheidet sich allerdings von Mensch zu Mensch – und hängt auch von der persönlichen Stimmung ab. Das kann jeder auch bei sich selbst beobachten: Wer bester Laune ist und sich den Kopf an einer offenen Schranktür stößt, den wird das zum Beispiel weniger stören, als jemanden, der sowieso schon einen schlechten Tag hatte. Obwohl der Reiz der gleiche ist, nehmen wir den Schmerz unterschiedlich wahr. Dieses Phänomen ist sogar wissenschaftlich untersucht (Biological Psychiatry: Berna et al, 2010).

Was ist Schmerz? Was ist Schmerz? Normalerweise ist Schmerz eine Reaktion auf einen Reiz, "ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache" – so lautet eine Definition der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes. Als chronischer Schmerz gilt Schmerz, der länger als drei oder sechs Monate besteht und den Betroffenen seelisch, physisch und sozial einschränkt. Von Kopf- und Rückenschmerzen, den beiden häufigsten Schmerzarten in Deutschland, über Nervenschmerzen, bis hin zu krebsbedingten Schmerzen umfasst der Begriff völlig verschiedene Krankheitsbilder. Dementsprechend schwer ist es, zu schätzen, wie viele Menschen in Deutschland genau an chronischen Schmerzen leiden. So nehmen wir Schmerz wahr Registriert wird ein schmerzhafter Reiz von den Nozizeptoren spezialisierten freien Nervenendigungen, die sich fast überall in unserem Körper finden. Reize, auf die Nozizeptoren reagieren, können etwa Temperaturen, Druck oder chemische Botenstoffe sein, die im Falle von Verletzungen oder Entzündungen ausgeschüttet werden. Die Nozizeptoren senden dann ein Schmerzsignal ans Rückenmark. Von dort wird es ans Gehirn geleitet. Im Rückenmark sind die Nozizeptoren mit dem motorischen System verbunden. Hier werden unmittelbar Reflexe ausgelöst: Die verbrannte Hand etwa zuckt zurück und das verletzte Bein wird nicht mehr aufgesetzt. Die Reflexe werden ausgelöst, noch bevor wir den Schmerz überhaupt wahrnehmen. Zuerst im Gehirn Erst im Gehirn wird ein bestimmtes von Nervenzellen ausgesendetes Signal zu einem schmerzhaften Gefühl. Dort wird es in verschiedene Teile des Hirns weitergeleitet und schließlich als Schmerz interpretiert. Wie intensiv sich der Schmerz tatsächlich anfühlt, entscheidet sich hier. Das macht sich die Medizin zunutze: Ärzte können gezielt Nervenendigungen betäuben und so verhindern, dass Schmerzsignale bis ins Gehirn gelangen. So können sie kleine Eingriffe vornehmen, ohne dass der Patient Schmerzen spürt. Bei größeren Eingriffen verhindert die Vollnarkose, dass das Schmerzsignal im Gehirn in eine schmerzhafte Empfindung übersetzt wird.

Probleme tauchen immer dann auf, wenn Schmerz extrem wird. Entweder, wenn er gar nicht gespürt wird oder eben fast ohne Unterlass. Die Deutsche Schmerzgesellschaft geht davon aus, dass zwischen 8 bis 16 Millionen Menschen hierzulande von chronischen Schmerzen betroffen sind. Bei ihnen funktioniert die Schmerzwahrnehmung nicht richtig. So hört der Schmerz nicht auf, sobald der Reiz, der ihn auslöst vorbei ist oder er lässt nicht nach, wenn die Ursache behoben ist.



"In der Regel spricht man nach etwa drei Monaten davon, dass ein Schmerz chronisch geworden ist", sagt Jan-Peter Jansen. Der Schmerztherapeut ist Ärztlicher Leiter des Schmerzzentrums Berlin. In seiner Sprechstunde hat er hauptsächlich mit Menschen zu tun, die unter quälenden und anhaltenden Beschwerden leiden.

Wie ein chronischer Schmerz in der Theorie aussieht, wisse man mittlerweile, erklärt Jansen. Beschädigte Nervenzellen können ihn hervorrufen. In Laborversuchen zeigt sich: Werden Nervenzellen mehrfach gereizt, um Schmerzsignale zu senden, kann es passieren, dass sich die eine oder andere Zelle irgendwann selbstständig macht. Das Verarbeiten von Reizen gerät durcheinander. Letztlich produzieren Zellen Schmerzsignale, obwohl es nur einen schwachen oder sogar keinen Auslöser dafür mehr gibt. Es hat sich ein Schmerzgedächtnis entwickelt. "Eine einzelne Zelle kann auf diese Weise unerträgliche Schmerzen verursachen", sagt Jansen.

Lässt sich ein unsichtbarer Schmerz beweisen?

Patientinnen und Patienten, denen so etwas passiert, wurden bis vor einigen Jahren ihre Schmerzen häufig nicht geglaubt – auch heute kommt das noch vor. Der Grund liegt nahe: Wenn kein Reiz und keine Schädigung des Gewebes sichtbar ist, wie kann ein Mensch dann nachweisen, dass sein Schmerz wirklich da ist? Die Zelle zu finden, die das Schmerzsignal fälschlicherweise aussendet, ist unmöglich. Dafür gebe es einfach zu viele Nervenzellen, sagt Jansen.