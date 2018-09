Die Weltkommission für Drogenpolitik sieht eine Regulierung der Drogenmärkte als den effektivsten Weg, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Politik müsse alle Aspekte des Handels mit Rauschgift kontrollieren und nicht teilweise in kriminellen Händen lassen, sagte die Präsidentin der internationalen Vereinigung, Ruth Dreifuss, anlässlich der Vorstellung des neuen Berichts der Kommission in Mexiko-Stadt. Ein Ende der Politik von Verboten sei ein absolut notwendiger Schritt, so Dreifuss, frühere Bundespräsidentin der Schweiz.

Laut dem Bericht konsumieren weltweit etwa 250 Millionen Menschen illegale Drogen und setzen sich damit Risiken aus. "Es gibt eine Nachfrage nach Drogen und wenn diese nicht mit legalen Mitteln befriedigt wird, wird sie vom illegalen Markt befriedigt werden", heißt es dort. Regierungen müssten sich dieser Realität annehmen.



Dreifuss sagte: "Es ist außergewöhnlich, dass Substanzen, die Drogen genannt werden, nicht unter staatlicher Kontrolle stehen." Es gebe Beispiele für Produkte, die ebenfalls eine Gefahr für die Konsumenten darstellten, wie etwa Alkohol oder Tabak, die allerdings vom Staat kontrolliert würden. In dem Bericht heißt es, mit staatlicher Kontrolle sinke auch die Gefahr für Konsumentinnen und Konsumenten. Unter strengen Verboten hergestellte Rauschgifte seien in der Regel stärker in der Wirkung.

Kein Patentrezept, aber Empfehlungen

Der Bericht gebe den Ländern kein Patentrezept, um eine Regulierung umzusetzen, sagte die Präsidentin der Vereinigung. Er gebe den Regierungen aber die zu beantwortenden Fragen an die Hand, um das Problem anzugehen. So müssten die Länder beispielsweise nationale Dialoge einleiten, um einen gesamtgesellschaftlichen Weg zu finden.



Die Weltkommission für Drogenpolitik wurde 2011 gegründet und hat derzeit 22 Mitglieder. Unter ihnen sind zwölf ehemalige Staats- oder Regierungschefs wie Helen Clark aus Neuseeland, Giorgos Papandreou aus Griechenland und Aleksander Kwaśniewski aus Polen. Auch der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa und der britische Unternehmer Richard Branson sitzen in dem Gremium.

Der ehemalige kolumbianische Präsident César Gaviria machte eine klare Unterscheidung zwischen der Regulierung und Legalisierung von Drogen. "Wir glauben an Regulierung, nicht an Legalisierung", sagte Gaviria. Dies bedeute, dass der Staat Vorschriften für Produktion, Vertrieb und Verbrauch aufstelle und überprüfe, ob sie eingehalten werden. Eine dahingehende Politik müsse langsam aufgebaut werden, so Gaviria.





