Mindestens 80 Prozent der Menschen in Deutschland stehen der Oganspende laut Umfragen positiv gegenüber. Vier von fünf Bundesbürgern finden die Idee derzeit gut (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 2016, PDF). Der Anteil ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Doch die Zahl jener, die einen Organspendeausweis bei sich tragen und damit offiziell bereit sind, nach dem Tod Teile ihres Körpers abzugeben, ist deutlich geringer (siehe Grafik unten).

Während in Spanien, wo die Widerspruchsregelung gilt, von einer Million Einwohnern mehr als 40 – meist nach dem Tod – ihre Organe zur Verfügung stellen (American Journal of Transplantation: Matesanz et al, 2017), sind es in Deutschland weniger als zehn.

Angst vor Missbrauch, wie zum Beispiel Organhandel oder einem ungerechten oder schlecht funktionierenden System, ist ein Grund dafür, dass Menschen sich nicht durchringen können, Spender zu werden. Ungefähr jeder Fünfte, der sich aktiv gegen eine Spende entscheidet, gab dies als Grund an. Ein bundesweiter Organspendeskandal im Jahr 2011 hatte diese Sorgen etwas verstärkt, die Spendenbereitschaft aber nicht verändert.

Es mangelt also nicht unbedingt an der Bereitschaft. Es mangelt stattdessen an ausgewiesenen Spendern und Spenderinnen, auch weil viele Menschen Fragen haben, auf die sie keine Antworten bekommen. Doch bloß an Spender zu appellieren verkennt das größte Problem: Damit am Ende mehr Kranke ein Organ bekommen, muss sich in den Kliniken etwas ändern.