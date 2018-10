Die weltweite Luftverschmutzung ist vor allem für Kinder zu einem großen gesundheitlichen Problem geworden, schreibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem aktuellen Bericht. Dieser erscheint kurz vor ihrer anstehenden Konferenz zum Thema Luftverschmutzung und Gesundheit in Genf. Die Zahlen, die sie darin vorlegt, sind alarmierend.

Weltweit leben 93 Prozent der Kinder unter 18 Jahren in Regionen, in denen die Feinstaubbelastung die vorgegebenen Richtwerte übersteigt. In Afrika und östlichen Mittelmeerländern wie der Türkei sind es sogar annähernd hundert Prozent. Die Richtwerte stammen von der WHO und wurden zuletzt 2005 aktualisiert. Die Luftverschmutzung, zeigt der Bericht, trifft ärmere Länder deutlich stärker als Industrienationen. In ärmeren Ländern atmen etwa 98 Prozent der Kinder schlechtere Luft als vorgegeben. In einkommensstarken Ländern sind es dagegen nur 52 Prozent.

Durch Feinstaub, Kohlenmonoxid, Stickoxid und Schwebeteilchen verunreinigte Luft führte laut dem Bericht dazu, dass im Jahre 2016 weltweit mehr als eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren vorzeitig starb. Die Autorinnen und Autoren des Berichts schreiben zudem, dass neun Prozent aller Todesfälle, die durch die Folgen der Luftverschmutzung verursacht wurden, auf Kinder entfallen.



Feinstaub Was heißt Luftverschmutzung? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Fachzeitschrift The Lancet (Landrigan, 2017) schätzt, dass die Luftverschmutzung weltweit für etwa neun Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. VOCs Flüchtige organische Verbindungen (VOCs für volatile organic compounds) sind gasförmige Kohlenstoffverbindungen, wie beispielsweise Alkohole, Terpene oder Aldehyde. Sie entstehen auf natürliche Weise, beispielsweise durch Pflanzenstoffwechsel- oder Fäulnisprozesse. Hauptsächlich bilden sie sich aber, wenn Abgase verbrannt werden oder aus Chemieprodukten verdunsten, die auf Erdöl basieren. Seifen, Parfüm, Farben, Lacke, Putzmittel, Klebestoffe und Pestizide sind oft unterschätzte Schadstoffquellen, die besonders in Innenräumen für schlechte Luft sorgen. VOCs sind sehr reaktionsfreudig und können in vielen Gestalten durch die Luft schweben. Beispielsweise können sie mit anderen Gasen reagieren, sodass Ozon oder kleinste Feinstaubpartikel entstehen. Ihre Folgen für die Gesundheit: In hoher Konzentration reizen sie Augen und Schleimhäute, machen müde oder verursachen Kopfschmerzen und Schwindel.

Luftverschmutzung kann Autismus und ADHS begünstigen

"Die Luftverschmutzung stört die Gehirne unserer Kinder und beeinträchtigt ihre Gesundheit stärker, als wir vermutet haben", sagt María Neira, Direktorin der Abteilung Gesundheitswesen der WHO. Da sich ihr Gehirn, die Lungen und andere wichtige Organe noch in der Entwicklung befinden, leiden Kinder wesentlich stärker unter den Folgen der Luftverschmutzung als Erwachsene. Auch nehmen sie beispielsweise mehr Feinstaubpartikel auf, weil sie wesentlich schneller atmen.

Kinder, die schmutzige Luft atmen, entwickeln häufiger geistige und motorische Entwicklungsstörungen sowie Autismus und das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ADHS. Die WHO betont auch, dass verschmutzte Luft die Lungenfunktion beeinträchtigen kann. Das wiederum kann zu gehäuften Infektionen der unteren Atemwege wie zum Beispiel Lungenentzündungen und einer erhöhten Anfälligkeit für chronische Lungenerkrankungen führen.



Im Allgemeinen gilt dabei, dass eine frühe Exposition besonders schlimm ist. Selbst ungeborene Kinder, deren Mütter verschmutzte Luft atmen, können später gesundheitliche Schäden davontragen. Laut dem Bericht gibt es zudem Hinweise darauf, dass verschmutzte Luft das Risiko einer Frühgeburt erhöht.