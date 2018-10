Schätzungen zufolge sind psychische Erkrankungen für 13 Prozent der weltweiten Krankheitslast und bis zu ein Drittel der Jahre, die Menschen weltweit mit einer Behinderung leben müssen, verantwortlich (The Lancet Psychiatry: Vigo et al., 2016). Die ökonomischen Folgen sind gigantisch.

Trotzdem gilt: In kaum einem anderen Bereich der klinischen Medizin ist die Lücke zwischen dem, was Menschen brauchen, und dem, was sie an medizinischer Versorgung bekommen, derart groß. Das gilt vor allem für ärmere Länder. In ihnen haben bis zu drei Viertel der psychisch Kranken keinen Zugang zu einer adäquaten Versorgung, berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2017). Besonders extreme Formen nimmt das in Ländern wie Afghanistan an: Dort kommt auf 10 Millionen Einwohner ein Psychiater. Zum Vergleich: In Deutschland kommen auf eine Million Einwohner mehr als 130 Psychiater (Bundesärztekammer, 2017, PDF), in Island sind es fast 200.

Erst Anfang Oktober wies eine Kommission der Fachzeitschrift The Lancet auf den eklatanten Mangel an Therapieangeboten hin. Deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass eine adäquate Behandlung psychischer Krankheiten weltweit jährlich rund 13,5 Millionen Menschenleben retten könnte.