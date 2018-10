In vielen Ländern sind ausgewählte pränataldiagnostische Methoden für alle Frauen kostenlos, der Bluttest meistens noch nicht. In Dänemark wird er bisher nur für Patientinnen ab einem gewissen Risiko kostenlos angeboten. Ähnlich soll es bald in Großbritannien sein: Künftig sollen Frauen, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Gendefekt beim Ungeborenen haben, den Test kostenlos bekommen. Pro Jahr betrifft das etwa 10.000 Schwangere. In den Niederlanden wird der Test seit Kurzem für alle schwangeren Frauen staatlich bezuschusst, er kostet dort rund 175 Euro. In Belgien wiederum können Schwangere den Bluttest seit 2017 für knapp weniger als 10 Euro in Anspruch nehmen.