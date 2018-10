Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Blutuntersuchung auf das Down-Syndrom künftig von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt wird. Es müsse akzeptiert werden, dass Eltern Klarheit über den Gesundheitszustand ihres Kindes haben wollten, sagte Dabrock den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Derzeit wird geprüft, ob vorgeburtliche Bluttests zur Erkennung des Down-Syndroms und anderer Chromosomenveränderungen in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden. An diesem Freitag will deshalb eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von Union, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei eine Debatte zu dem Thema anstoßen. Die Gruppe steht der Kostenübernahme durch die Krankenkassen kritisch gegenüber und fordert eine Diskussion im Bundestag, "um die ethischen und gesetzgeberischen Fragestellungen zu diskutieren", die sich mit der Zulassung solcher Diagnoseverfahren ergeben.



In einer Mitteilung der Abgeordneten heißt es unter anderem: "Diese Debatte ist auch deshalb so dringend nötig, weil absehbar ist, dass molekulargenetische Bluttests in naher Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten eröffnen."



Seit 2012 können Schwangere mit einem einfachen Bluttest feststellen lassen, ob ihr Kind mit dem Down-Syndrom geboren wird. Die Tests analysieren Erbgut des Fötus, das im Blut der Mutter zirkuliert. Ein solcher Bluttest ist bislang freiwillig und wird von der Schwangeren privat bezahlt. Für Mutter und Nachwuchs ist die Untersuchung physisch harmlos – anders als die Fruchtwasseruntersuchung, die das Risiko einer Fehlgeburt birgt.



Ungeboren unter Beobachtung Eine Schwangerschaft dauert in der Regel 40 Wochen. In dieser Zeit finden zahlreiche Untersuchungen statt – die meisten davon sind Routine, andere freiwilig. Dazu gehören Tests der Pränataldiagnostik, mit denen die Ärztin das Ungeborene schon im Mutterleib auf genetische Auffälligkeiten untersuchen kann (rot).





Legende

Pränataldiagnostik-Tests, die für Risiko- schwangere* von besonderem Interesse sind

Tests zur Entwicklung des Kindes 5.-7. Woche: AUFKLAPPEN FÜR MEHR INFOS Erstuntersuchung 5

Ab der fünften Woche werden erste Anzeichen einer Schwangerschaft spürbar. Vielleicht fällt ein Test aus der Apotheke bereits positiv aus. Endgültige Sicherheit bringt aber erst die Untersuchung bei der Frauenärztin 9 9.-12. Woche: Erster Ultraschall Die Frauenärztin stellt den Mutterpass aus, darin dokumentiert sie alle Untersuchungen im Laufe der Schwangerschaft. Dazu gehören etwa eine Urin- und Blutdruckkontrolle. Diese finden anfangs alle vier Wochen statt. Auch wirft die Ärztin den ersten Blick auf das Ungeborene per Ultraschall. Der soll etwa klären, ob sich der Fötus richtig entwickelt. Idealerweise wird bereits jetzt die Blutgruppe der Mutter bestimmt und das Blut auf Viren oder Bakterien getestet, die das Kind gefährden könnten. Ab der 9. Woche: Chorionzottenbiopsie Bei diesem invasiven Test durchsticht die Ärztin die Gebärmutterwand und Fruchtblase, um unter Ultraschallsicht Zellen aus dem Vorläufergewebe des Mutterkuchens, dem Chorion, zu entnehmen. Sie enthalten die DNA des Ungeborenen. Erbgutschäden lassen sich an ihnen also schon erkennen. Seltene, aber mögliche Nebenwirkungen des Eingriffs sind Blutungen oder eine Fehlgeburt. Ab der 10. Woche: Nicht-invasiver pränataler Test (NIPT) 10 Seit 2012 gibt es in Deutschland eine risikoärmere Methode, um Erbgutschäden frühzeitig festzustellen. Hierfür wird der Mutter Blut entnommen, Erbgut des Kindes herausgefiltert und im Labor untersucht. Das Ergebnis ist zu 99 Prozent genau und liegt nach zwei Wochen vor. Deutet es auf Gendefekte des Kindes hin, kann zur Überprüfung eine Chorionzottenbiopsie oder Fruchtwasseruntersuchung gemacht werden. 11 11.-14. Woche: Frühe Feindiagnostik mit Nackenfaltenmessung In dieser Zeit kann sich bei Ungeborenen Flüssigkeit im Nackenbereich ansammeln. Im Ultraschall ist sie gut sichtbar. Ist es auffallend viel, kann das etwa auf ein Down-Syndrom hindeuten. Meist ist der Test Teil des Erst-Trimester-Screenings, bei dem auch Hormonwerte aus dem Blut der Mutter gecheckt werden. Die Methode ist weder für die Schwangere noch das Ungeborene schädlich, allerdings ist die Fehlerquote recht hoch. Rund 30 Prozent aller Kinder, die mit einem Down-Syndrom zur Welt kommen, hatten bei der Messung keine auffälligen Werte. 14 Bis zur 14. Woche: Wunschabbruch möglich Bis zur 14. Schwangerschaftswoche (12 Wochen nach der Empfängnis) dürfen Mütter unter bestimmten Bedingungen, die im Strafgesetzbuch §218 geregelt sind, einen Abbruch vornehmen lassen, selbst wenn das Ungeborene gesund ist. Später ist so ein Eingriff nur noch erlaubt, wenn etwa ein Down-Syndrom festgestellt wurde. 15 Ab der 15.-17. Woche: Fruchtwasseruntersuchung Während sie das Ungeborene per Ultraschall sichtbar macht, durchsticht die Ärztin mit einer Kanüle die Bauchdecke der Frau und saugt Fruchtwasser ab, in dem kindliche Zellen schwimmen. In ihnen stecken Chromosomen mit Erbinformationen, die dann im Labor untersucht werden. Ein Schnelltest gibt nach ein bis zwei Tagen Hinweise auf mögliche Schäden. Das endgültige Ergebnis steht nach zwei Wochen fest. Die Methode birgt Risiken: Im Durschnitt kommt es bei jeder 200. Schwangeren dadurch zu einer Fehlgeburt. Auch kann die Untersuchung zu Blutungen oder Infektionen führen. 19 19.-22. Woche: Zweiter großer Ultraschall Jetzt kann die Ärztin das Geschlecht bestimmen, sie vermisst das Kind und arbeitet eine Liste an Fragen ab, um festzustellen, ob es gesund ist: Sind die Organe korrekt gewachsen? Wie ist der Kopf geformt? Hat das Herz wie notwendig vier Kammern? 24 Ab der 24. Woche: Frühgeborenes gilt als überlebensfähig Erst nach Abschluss der 24. Schwangerschaftswoche haben Frühgeborene ein Recht darauf, ärztlich versorgt zu werden. Ab diesem Alter haben sie eine Chance von mehr als 50 Prozent auf ein Leben ohne schwere Behinderungen. 25 24.-28. Woche: Test auf Schwangerschaftsdiabetes Der Test soll zeigen, ob der Körper der Mutter Glukose ausreichend abbaut. Falls nicht, ist das für Mutter und Kind gefährlich, kann bei letzterem etwa zu Wachstumsstörungen führen. Einmal entdeckt, lässt sich der Schwangerschaftsdiabetes aber behandeln. In einem ersten Schritt sollte die Ernährung umgestellt werden. Hilft das nicht, ist eine Insulintherapie nötig. 29 Dritter großer Ultraschall 29.-32. Noch einmal wird überprüft, ob das Kind richtig wächst. Zudem schaut die Ärztin zum Beispiel, ob ausreichend Fruchtwasser vorhanden ist. Gibt es zu wenig, könnte die Lungenfunktion des Babys nicht ausreichend stimuliert werden. Für die Geburt ist zudem die Lage des Fötus wichtig: Er sollte mit dem Kopf nach unten liegen, das Gesicht zum Rücken der Mutter gewandt. 32 Ab der 32. Woche: T est auf Hepatits-B Das Hepatitis-B-Virus greift die Leber an. Der Erreger ist gefährlich für Mutter und Kind. Er kann bei der Geburt übertragen werden und erhöht das Risiko für eine Fehlgeburt. Ein Bluttest zeigt, ob die Schwangere das Virus in sich trägt. Falls ja, wird das Kind direkt nach der Geburt geimpft. 34 Ab der 34. Woche: Vorsorgeunter- suchungen alle zwei Wochen Kurz vor Ende der Schwangerschaft wird die Überwachung noch engmaschiger: Die Frau wird regelmäßig gewogen, ihr Blutdruck gemessen und mithilfe von Urin- und Blutproben auf etwaige Infektionen untersucht. 36 36./37. Woche: Test auf B-Streptokokken Möglichst kurz vorm Entbindungstermin testet die Ärztin auf B-Streptokokken. Diese Bakterien können beim Ungeborenen eine lebensbedrohliche Blutvergiftung, Lungen- oder Hirnhautentzündung auslösen. Früh erkannt, lässt sich so eine Infektion mit Antibiotika behandeln. 40 40. Woche: Geburt *Was ist eine Risikoschwangerschaft?

Hatte eine Frau bereits eine Fehlgeburt, erwartet sie Mehrlinge oder ist älter als 35 Jahre zählt sie zu den Risikoschwangeren. Komplikationen und Gendefekte treten dann statistisch häufiger auf. Diese Frauen haben ein größeres Interesse an vorgeburtlichen Untersuchungen auf Chromosomenstörung (Pränataldiagnostik). Wer zahlt die Pränataldiagnostik-Tests?

Für jede pränataldiagnostische Untersuchung müssen Ärzte einen zwingenden medizinischen Grund nachweisen, damit die Krankenkassen die Kosten übernehmen – etwa, dass die Schwangere an einer Erbkrankheit leidet oder eine Virusinfektion hatte. Sonst zahlt der Patient. Schwangere ab 35 Jahren gelten zudem als Risikopatientinnen, für sie zahlt die Krankenkasse beispielsweise die Nackenfaltenmessung. Wer zahlt die Standarduntersuchungen?

Jede Schwangere hat einen gesetzlichen Anspruch auf je eine Ultraschalluntersuchung pro Trimester. Weitere Untersuchungen werden übernommen, wenn sie medizinisch notwendig sind. Hinzu kommen insgesamt bis zu zehn Vorsorgeuntersuchungen samt Standardtests wie Blutabnahme, Blutdruckmessung und Test auf Hepatitis B.

Aus medizinischer Sicht ist die Genanalyse nicht notwendig. Für werdende Mütter kann sie jedoch eine sinnvolle Entscheidungshilfe sein bei der Frage, ob sie ein mutmaßlich behindertes Kind zur Welt bringen will. Für andere ist ein solcher Test ein Instrument der Ausgrenzung.

Kritiker der Testverfahren argumentieren, mit der Pränataldiagnostik werde Leben mit Down-Syndrom als etwas zu Vermeidendes dargestellt. Tatsächlich entscheiden sich viele Mütter bei einem entsprechenden Testergebnis für eine Abtreibung, in Dänemark halbierte sich nach Einführung der Trisomietests als Regelleistung die Zahl der Kinder, die mit Down-Syndrom geboren wurden.



"Empörungsdebatten gegen Gentests helfen niemandem"

Die Debatte über Sinn und Nutzen der Tests wird auch dadurch befördert, dass längst neue molekulargenetische Bluttests entwickelt werden, die weitere vorgeburtliche Diagnosen ermöglichen. Das weckt Befürchtungen, es könne immer stärker zu einem Auswahlprozess kommen, welche werdenden Kinder als lebenswert eingestuft werden und welche nicht. Kritikerinnen und Kritiker verweisen dabei auch auf wachsenden Druck auf Mütter entweder vonseiten des Partners oder auch aus dem familiären oder sozialen Umfeld, sich gegen ein Kind mit einem vermeintlichen Defekt zu entscheiden.



Dabrock sagte den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland, in der derzeitigen Debatte dürfe nun nicht die Frage der Kostenübernahme durch die Krankenkassen im Mittelpunkt stehen. Vielmehr müsse es darum gehen, wie Menschen mit Behinderungen noch besser gefördert und integriert werden könnten, sagte Dabrock. "Empörungsdebatten gegen Gentests helfen niemandem, auch Menschen mit Behinderung nicht." Stattdessen sollte die Sichtweise von Menschen mit Down-Syndrom in die Debatte einbezogen werden.



ZEIT ONLINE hat dem Thema Trisomie 21 ein Multmedia-Dossier gewidmet, dieses können Sie auch in leichter Sprache lesen.