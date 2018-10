Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Forscher schon eine ganze Weile. Eines der Probleme: Die Studienlage zum Thema ist schlecht. Dort aber, wo es hochwertige Studien gibt, zeigen sie, dass Schwangerschaftsabbrüche – vor allem, wenn sie früh vorgenommen wurden und ein einmaliges Ereignis sind – nicht zu psychischen Problemen führen (American Psychological Association: Major et al., 2008; Academy of Medical Royal Colleges: Cantwell et al., 2011; New England Journal of Medicine: Munk-Olsen et al., 2011). In diesen Untersuchungen findet sich nicht einmal wieder, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, oft unter großem sozialen Druck stehen, weil viele ihrer Mitmenschen den Eingriff verurteilen. Und eine Konfrontation mit derartigen Moralvorstellungen kann selbst psychische Probleme auslösen.

Und was empfinden Frauen dann nach einem Abbruch? Das versuchte eine Studie des Familienplanungszentrums Hamburg herauszufinden. Das Fazit der Autorinnen: Die meisten Frauen waren "traurig und befreit zugleich." Das ist etwas, das Christian Fiala bestätigen kann. Frauen, die ungewollt schwanger sind, befänden sich ohnehin in einer Problemsituation ohne einfachen Ausweg. "Und unserer Erfahrung nach ist der Abbruch oft die beste Lösung – auch für die Psyche."