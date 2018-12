Der Mudanyuan-Park im Norden Pekings: In der Früh machen Rentnerinnen hier zu ohrenbetäubenden Schlagerbeats Gymnastik, nach Anbruch der Dämmerung kommen Männer zum anonymen Sex. Sie verabreden sich zwischen den Büschen in der "Glückshöhle", auf dem "Streichelhügel" hinter der kleinen Brücke und in der öffentlichen Toilette am Ende der "Schwulenallee". An diesem Novembermorgen steht ein weißer Minibus mit Regenbogenbanner einige Meter neben der Toilette. Auf einem Klapptisch liegen Kondome und Prospekte über Aidsvorsorge aus. Zhang Hailong, 36, runder Topfhaarschnitt, lila Anorak, schüttelt seine Beine gegen die Kälte und haucht weiße Wolken in die Luft. Seit zwölf Jahren bietet Zhang Mama, wie die Männer im Park ihn nennen, in seinem Minibus kostenlose HIV-Tests und Beratungsstunden an.

Ein kleiner, schmaler Mann, fast noch ein Junge, kommt aus dem Gebüsch gehuscht, Hände in den Taschen, die Kapuze seiner roten Jacke tief ins Gesicht gezogen. "Zhang Mama, hast du heute etwas für mich zu tun?"

Seinen echten Namen möchte er für sich behalten. Wir sollen ihn den Kleinen Kelly nennen, wie die weibliche Figur aus einer Peking-Oper. Kelly singt gerne, er ist 22, vor fünf Jahren wurde er positiv getestet. Seine Stimme, leise und weich, verrät, dass er vom Land kommt. Er sei in einem Dorf in Hebei aufgewachsen, erzählt Kelly. Er merkte früh, dass er anders war als andere Jungen. Nach der sechsten Klasse schmiss Kelly die Schule und haute ab nach Peking. Übers Internet lernte er einen älteren Mann kennen, der ihn zu sich nach Hause einlud. Sie hatten Sex, ohne Kondom, es war sein erstes Mal. Da muss es passiert sein. "Ich war 12 oder 13 oder 14", so genau erinnere er sich nicht mehr. Oder möchte sich nicht erinnern. Kelly hat keinen Job und keine Wohnung, die Nächte verbringt er in Internetcafés. Wenn er Geld braucht, kommt er zu Zhang Mama in den Park.



2.000 Blutproben jeden Monat

Wie viele schwule Männer in China, die Zhang Hailong beraten hat, hatte Kelly vor dem Test von der Krankheit Aids noch nie etwas gehört. Zhangs NGO trägt den etwas kryptischen Namen: Chinese Concentric Attentant Volunteer Development Center. Zhang und seine 13 Helfer bieten kostenlose HIV-Tests an. 2.000 Blutproben testen sie jeden Monat in Peking auf HIV. "Immer noch viel zu wenig", sagt Zhang.

Chinas Kampf gegen Aids war viele Jahre eine Erfolgsgeschichte: Nachdem in den Neunzigerjahren im Hinterland das illegale Geschäft mit Bluttransfusionen geboomt und Hunderttausende sich in sogenannten Aidsdörfern infiziert hatten, dämmte die Regierung zwischenzeitlich die Verbreitung von Aids effektiv ein. Seit 2003 ist die Behandlung für Betroffene landesweit kostenlos. Die Ansteckung über Blutspenden und Drogenspritzen liegt inzwischen bei nahezu null, insgesamt sind weniger als 0,1 Prozent der Menschen in China infiziert, die Rate ist eine der niedrigsten der Welt.

Zeit Online Karten dpa Kondom geplatzt – und jetzt? Das Date lief super – bis zu diesem Moment. Riss im Gummi. Kann ich das Aids-Virus HIV erwischt haben? Was jetzt zu tun ist. © NIH Angst! Wovor noch gleich? HIV greift die Körperabwehr an. Bei wem Aids ausbricht, den machen sonst harmlose Erreger schwer krank. Passiert mir das jetzt auch?

© Davis/Express/Getty Images Ruhig bleiben Es muss nicht zur Ansteckung gekommen sein. Es gibt ein paar Tipps, um das Risiko jetzt noch zu verringern. Genau lesen! Und keine Hektik.

Sofort machen Sperma ausspucken und Mund spülen – falls möglich mit hochprozentigem Alkohol. Oralsex sein lassen Nicht die Zähne putzen – sind Viren vorhanden, könnten sie ins Zahnfleisch gerieben werden.

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

HIV-Test Schnelltest Ergebnis in 30 Minuten? Tatsächlich: Schnelltests bringen nach einer halben Stunde ein erstes Ergebnis. Machen sollte man sie aber erst zwölf Wochen nach dem ungeschützten Sex – sonst sind sie zu unsicher. Am Ende muss man also länger bangen als nach dem Labortest.

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Nun aber bahnt sich eine neue Krise an. 2018 meldete China 100.000 neue Fälle, ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (The Lancet: Zheng, 2018). Die meisten Betroffenen stecken sich heute über Sex an. Und eine Risikogruppe sticht besonders hervor: Männer, die mit Männern schlafen. 2006 stellten sie 2,5 Prozent aller neu registrierten Fälle, seither hat sich ihre Quote verzehnfacht. Unter Studierenden und in Großstädten entfallen sogar bis zu 80 Prozent aller Neuinfektionen auf Schwule.



Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Viele ließen sich erst gar nicht testen, sagt Zhang: "Wir fischen Nadeln im Meer." Insbesondere unter den Jungen und Benachteiligten verbreitet sich der HI-Virus rasant, "die wenigsten von ihnen kämen auf die Idee, sich in einem Krankenhaus beraten zu lassen". Er und die Helfer seiner NGO sprechen sie darum aktiv an, hier im Muduanyuan Park, an Autoraststätten, vor Universitäten und in Karaokebars.