Parlamentarierinnen des Bundestags diskutieren zur Stunde in einer offenen Debatte über neue Regeln für Organspenden. Das Thema kam auf Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf die Agenda. Er will erreichen, dass der Bundestag bis Mitte 2019 zu einer Entscheidung kommt. Die heutige Orientierungsdebatte, die ohne Fraktionszwang geführt wird, soll als Basis für einen Gesetzentwurf dienen.

Der CDU-Politiker warb vor den Abgeordneten für eine Umstellung auf die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Das bedeutet, jeder Bürger in Deutschland würde zunächst als Spender gelten. Wer dann zu Lebzeiten nicht widerspricht, gilt nach dem Ableben automatisch als Organspender. Als zusätzliche Hürde werden – wenn kein Widerspruch vorliegt – die Angehörigen gefragt.



Bislang gilt in Deutschland die sogenannte Entscheidungslösung: Die Entnahme von Organen nach dem Hirntod einer Person ist nur möglich, wenn diese ausdrücklich zugestimmt hat.

Spahn sagte im Bundestag, das Thema treibe ihn um – als Politiker, aber auch als Mensch. "Jeder von uns kann morgen in der Situation sein, auf eine Organspende angewiesen zu sein." Er habe sich lange mit dem Thema beschäftigt und er wünsche sich, dass auch die heutige Debatte breit und ausführlich geführt werde, bevor die Erarbeitung eines Gesetzes beginne. Der Leitgedanke sei: Wie kann die Zahl der Organspender in Deutschland erhöht werden?



Sympathie für die doppelte Widerspruchslösung hat bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekundet, auch SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach ist dafür. Dieser erinnerte noch einmal an das "unnötige Leid" vieler Menschen, die in Deutschland auf eine Organspende warteten. Die Widerspruchslösung sei unbedingt notwendig, so Lauterbach. Die Not werde angesichts der alternden Bevölkerung in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen. Deshalb plädiere er dafür, dass sich "jeder mit diesem Thema beschäftigt". Und er erinnerte daran, dass die Widerspruchslösung doppelt abgesichert sei: Angehörige könnten nach dem Tod einer Person immer noch sagen, dass sich diese zuletzt doch noch dagegen entschieden habe.



Lauterbach erinnerte auch noch einmal daran, dass andere europäische Länder diese Praktik schon längst umgesetzt hätten.



Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärztinnen oder Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender oder die Spenderin künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird die hirntote Spenderin auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängerinnen gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war, zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder und jede Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob der- oder diejenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender oder eine potenzielle Spenderin verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich, Belgien und Spanien beispielsweise gilt die Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt unter anderem Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freundinnen und Freunden gespendet werden. Jeder Lebendspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen bisher nur in den deutschlandweit gut 50 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfängerin oder Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den Skandalen von 2011 wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Gegner kritisieren die Widerspruchslösung indes als unzulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Vehement gegen den Vorschlag von Jens Spahn sprach sich etwa die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, aus. Die Widerspruchslösung missachte das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger, so Aschenberg-Dugnus. Die individuelle Entscheidung jedes Einzelnen sei eine Frage des Respekts. Die jetzt bestehende Entscheidungslösung müsse ihrer Ansicht nach weiter verbessert werden. Es gebe noch genug Möglichkeiten, bestehende Regelungen weiter auszubauen. Die Widerspruchslösung sei deshalb nicht notwendig.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, Karin Maag, sagte, mangelnde Spendenbereitschaft sei nicht das Problem. Dieses sei vielmehr in bestehenden Strukturen zu finden, etwa in den Krankenhäusern. Dort würden bereitwillige Spenderinnen und Spender noch nicht ausreichend identifiziert und erfasst.

Ziel müsse es sein, Menschen zur freiwilligen Spende zu motivieren, sagte Maag. Organe spenden – das dürfe nicht erzwungen und auch von der Gesellschaft nicht erwartet werden. Der Vorschlag der Widerspruchslösung sei nicht mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit zu vereinbaren, sagte die CDU-Politikerin.

Ähnlich äußerte sich ihr Parteikollege Hermann Gröhe. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion sagte, er lehne eine Widerspruchslösung ab. Er sei der Überzeugung, dass dadurch nichts besser werde. Die Zahl der Organspendeausweise sei in den vergangenen Jahren gestiegen, erinnerte der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Eine Organspende sei Ausdruck von der "Liebe zum Leben" und müsse daher freiwillig bleiben.



Regelmäßige Abfragen der Spenderbereitschaft

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock warnte davor, dass der Gesetzgeber " diese sehr persönliche Entscheidung vorwegnehme", die dann nur mit aktivem Widerspruch aufgehoben werden könnte. Nicht jeder Mensch sei dazu in der Lage, sagte Baerbock. Sie schlug vor, die Bereitschaft zu Organspenden regelmäßig beim Abholen eines neuen Personalausweises oder Passes abzufragen – samt einer Option, aktuell nicht entscheiden zu wollen. Darüber hinaus sei ein zentrales Melderegister notwendig, so die Vorsitzende der Grünen.



Die Linken-Politikerin Katja Kipping sagte, es gehe nicht nur um Fragen der Gesundheitspolitik, sondern auch um ethische Fragen. Sie habe starke Bedenken gegen den Vorschlag von Jens Spahn. Das Prinzip der "informierten Einwilligung" sei in Deutschland zu Recht vor jedem medizinischen Eingriff notwendig. Daher plädiere sie für "verbindliche, regelmäßige Abfragen" der Bürgerinnen und Bürger. Kipping befürwortete ausdrücklich den Vorschlag der Grünen-Politikerin Baerbock, dies mit der Abholung des Ausweises oder Passes zu kombinieren.