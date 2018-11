Ist eine kohlenhydratarme Ernährung jetzt gesund oder nicht? Zucker wirklich so schädlich? Sollte man auf Fleisch und Fettiges ganz verzichten? Und ist wirklich gesünder, wer vor allem auf Getreide, Obst und Gemüse setzt? Ernährung betrifft alle Menschen: Viele suchen nach Tipps, wie es gesünder, kalorienärmer und vielleicht sogar muskelaufbauender geht. Entsprechend gut verkaufen sich Ernährungsratgeber.



Wer tiefer in die umfangreiche Forschung zu dem einsteigt, was wir essen, stellt schnell fest: Viele Studien widersprechen sich, ein Konsens unter Ernährungswissenschaftlern lässt sich kaum finden. In der aktuellen Ausgabe des Magazins Science ist nun eine große Übersichtsarbeit (Ludwig et al., 2018) erschienen. Darin wertete eine Gruppe aus Forscherinnen und Forschern rund um den Mediziner David S. Ludwig zahlreiche Studienergebnisse anderer Arbeitsgruppen aus, die untersucht hatten, welches Verhältnis aus Fett und Kohlenhydraten für eine gesunde Ernährung wohl optimal wäre.



Low Fat und High Carb oder High Fat und Low Carb?

Das wichtigste Ergebnis vorweg: Die eine Formel, nach der jeder ausrechnen kann, wie viel Butter auf dem Brot und wie viel Hülsenfrüchte auf dem Teller landen sollten, gibt es nicht. Allerdings gibt es einige Erkenntnisse, auf die sich die Ernährungsforschung der Übersichtsarbeit zufolge einigen kann. Für die folgenden vier Punkte gibt es stichhaltige Studien, an denen viele Probandinnen und Probanden beteiligt waren und die deutliche Ergebnisse geliefert haben:



Wer gesättigte Fettsäuren durch ungesättigte Fettsäuren ersetzt, lebt gesünder. Das bedeutet konkret für den Speiseplan: Weniger Butter, Kokosfett oder tierischer Schmalz und mehr Rapsöl oder Olivenöl. Industriell produzierte Transfette, wie sie manche Milchprodukte, Margarinen und entsprechend auch Frittiertes (Pommes, Fischstäbchen) und Gebackenes (Donuts, Kekse, Croissants) enthalten, sind schädlich und sollten vermieden werden. Das zeigte etwa eine Langzeitstudie mit rund 40.000 Frauen: Über acht Jahre hinweg wurde erfasst und ausgewertet, wie sie sich ernährten, ob sie sich viel bewegten oder rauchten. Das Ergebnis: Diejenigen mit einem vergleichsweise hohen Konsum an tierischen, gesättigten und Transfettsäuren hatten auch an Gewicht zugelegt (Obesity: Field et al., 2012).

Unverarbeitete Kohlenhydrate, wie sie in stärkefreien Gemüsesorten wie Broccoli, grünem Salat, ganzen Früchten, Hülsenfrüchten oder Vollkorngetreide stecken, sind gesünder als stark verarbeitete Kohlenhydrate, wie beispielsweise in Weißbrot oder Süßigkeiten. Letztere lassen den Blutzuckerspiegel nach dem Essen nämlich extrem ansteigen – ein Risikofaktor für Typ-2-Diabetes. Außerdem sättigen sie nur kurz. Wer dagegen ein Vollkornbrot isst, hat einen stabileren Blutzuckerspiegel und bleibt länger satt (European Journal of Clinical Nutrition: Venn/Mann, 2004).

Low-Carb vs. Low-Fat Low-Fat Fettarme Ernährung bedeutet, weniger fetthaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen, wie Milchprodukte, Wurst und Schokolade. Kalorienreiches Fett gelangt weniger in den Körper und man nimmt ab. Low-Carb Kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Weißbrot, Nudeln, Reis, aber auch Obst und viele Gemüsesorten sind nicht oder nur eingeschränkt erlaubt. Dahinter steckt, dass Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel steigen lassen im Körper, woraufhin dieser mehr Insulin ausschüttet. Das Hormon bringt den Zucker in die Zellen. Wer viele Kohlenhydrate isst, bringt seinen Körper dazu, viel Insulin auszuschütten. Der Blutzuckerspiegel sinkt so rasch ab, was dann wieder ein Hungergefühl auslöst. Um das zu verhindern, sollen bei der Low-Carb-Diät weniger und vor allem hochwertige Kohlenhydrate aufgenommen werden – etwa aus Vollkornbrot. Diese werden im Körper langsamer abgebaut, das Auf und Ab des Blutzuckerspiegels und Heißhunger-Attacken sollen so verhindert werden.

Wenn es darum geht, schnell abzunehmen, sind Ernährungsstrategien mit wenigen Kohlenhydraten und viel Fett wirksamer als Diäten, die auf Fettreduzierung setzen. Eine Form davon ist die ketogene Ernährung: eine extreme High-Fat-Low-Carb-Diät, durch die der Körper nicht mehr auf Kohlenhydrate als Energielieferant zugreifen soll, sondern auf Fettreserven des Körpers. Das erhoffte Ergebnis: gesteigerte geistige Leistungsfähigkeit und Gewichtsverlust. Ob das stimmt, darüber sind sich die Forscherinnen und Forscher zumindest, was gesunde Menschen betrifft, noch uneinig. Schnelles Abnehmen kann allerdings – besonders wenn Betroffene immer wieder versuchen, an Gewicht zu verlieren – eine unerwünschte Nebenwirkung haben: Den berüchtigten Jo-Jo-Effekt. Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass eine Ketodiät für Diabetiker sinnvoll sein könnte: In einer relativ kleinen Studie an 316 Kindern und Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes beobachteten Ärzte die Auswirkungen von ketogener Ernährung – bei den meisten entwickelten sich die Blutwerte positiv (Pediatrics: Lennerz et al., 2018).

Wer sich fettreich und kohlenhydratarm ernähren möchte, muss nicht auf tierische Lebensmittel zurückgreifen. Das passende Kohlenhydrat-Fett-Verhältnis lässt sich am gesündesten erreichen, wenn man Getreide, Zucker und stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln durch pflanzliche Öle, Nüsse, Samen, Avocados und andere fettreiche pflanzliche Nahrungsmittel ersetzt. Besonders rotes Fleisch sollte man nur selten essen. Viele Studien haben ergeben, dass es Entzündungsreaktionen und unterschiedliche Krebsarten hervorrufen könnte (Plos One: Zhu et al., 2013 & World Journal of Gastroenterology: Choi et al., 2013).

Zeit Online Karten Mario Tama/Getty Images Low Carb? Low Fat? Fasten? Jeder fünfte in Deutschland ist adipös, hat also einen Body-Mass-Index über 30. Das Geschäft mit Diäten läuft gut. Aber was bringen sie? Quiz Hilft Übergewichtigen eine Diät überhaupt? Ja klar! Fragt sich nur welche. Quatsch! Am Ende nimmt man meist nur noch mehr zu.

Ja klar! Fragt sich nur welche. Richtig. Wer zu viel wiegt, kann mit einer Diät schon abnehmen. Das Problem: Die wenigsten schaffen es, konsequent zu verzichten und anschließend auch noch ihr Gewicht zu halten. Deshalb macht längst nicht jede Maßnahme Sinn.

Warum nehmen wir zu? Der Körper ist auf Fett programmiert Früher war die Fettreserve ein Vorteil in schlechten Zeiten. Heute verbrauchen wir die Polster nicht mehr, weil wir fast immer und überall Essen bekommen. Gerät das außer Kontrolle, nehmen wir zu. Ab einem Body-Mass-Index von 30 wird es kritisch.

BMI = Körpergewicht (in Kilogramm) durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat Body-Mass-Index (BMI) – was ist das? Ein BMI von 17,5 bis 25 gilt als normal. Werte ab 25 stehen für Übergewicht, ab 30 für Adipositas.

Ja Der Wert ist eindeutig.

Falsch. Ein hoher BMI steht nicht immer für Übergewicht. Große und muskulöse Personen macht der Index leicht übergewichtig, kleine untergewichtig. Viele Experten raten deshalb den Bauchumfang zu messen. Männern empfehlen sie maximal 94 Zentimeter, Frauen 80 Zentimeter. Dennoch: Ab einem BMI von 30 steigt das Krankheitsrisiko.

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

WhatsApp

Viele Fragen bleiben offen

Trotz dieser Tipps bleiben viele ernährungswissenschaftliche Fragen weiter ungeklärt oder umstritten. Das liegt auch daran, dass unsere Ernährung sich nicht nur aus vielen Stoffen zusammensetzt, die miteinander in Wechselwirkung stehen, sondern auch noch eine individuelle Sache ist: Je nach Alter, Geschlecht, Stoffwechseltypus, Fitnessgrad und anderen Faktoren kann sowohl der Bedarf an bestimmten Nährstoffen als auch deren Verarbeitung von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein. So brauchen Schwangere eine andere Ernährung als Leistungssportlerinnen und Büroangestellte im mittleren Alter einen anderen Speiseplan als Jugendliche in der Pubertät.

So ist etwa die genaue Auswirkung von Triglyceriden, LDL- und HDL-Cholesterin im Blut – wichtige Indikatoren, wenn es darum geht, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen abzuschätzen – noch umstritten. Besonders HDL-Cholesterin (genauer: Cholesterol) ist bereits fester Bestandteil zahlreicher, manchmal fragwürdiger, Diätempfehlungen. Die neue Übersichtsarbeit bestätigt: LDL-Cholesterin sowie Triglyceride sind "schlechte" Verbindungen, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, während das HDL-Cholesterol schützend wirkt. Das Team sagt aber auch: Darüber hinaus ist nicht bekannt, wie diese Faktoren miteinander wechselwirken.

Und Ernährung ist eben auch nicht alles. So spielen die Genetik, Umwelteinflüsse und soziale Faktoren eine entscheidende Rolle dabei, ob und inwieweit ein Mensch durch seine Ernährungsweise langfristig krank wird oder eben nicht. Und auch, ob jemand es schafft, dauerhaft gesünder zu essen, ist eine Frage des Umfelds und des Geldbeutels: Denn vielfach ist gesünderes Essen teurer. Wie sich all diese Einflüsse langfristig auf die Gesundheit auswirken, müssen Langzeitstudien erst noch zeigen. So lange gilt: Nicht verrückt machen lassen, auch nicht von widersprüchlichen Studienergebnissen. Und nicht vergessen, dass Essen auch Genuss sein soll.

Was kann man heute noch bedenkenlos essen? Weitere Texte zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite Ernährung.